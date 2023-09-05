ДБР оголосила Рабіновича в розшук. Його підозрюють у держзраді та посяганні на цілісність України

Колишній народний депутат Вадим Рабінович перебуває в розшуку – про це йдеться в базі даних Міністерства внутрішніх справ.

Згідно з нею, його розшукує Державне бюро розслідувань. Датою зникнення зазначене 26 липня 2023 року.

Рабіновича звинувачують за статтями про державну зраду та посяганні на територіальну цілісність України.

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26 липня Державне бюро розслідувань повідомило Вадиму Рабіновичу про підозру у державній зраді. Повідомлення про це скерували запитом до Ізраїлю про міжнародну правову допомогу.

На початку серпня суд заочно обрав Рабіновичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Рабінович був співголовою партії «ОПЗЖ» і був обраний до парламенту від неї в 2019 році. До того був депутатом від «Опозиційного блоку». За даними ДБР, Рабінович зараз переховується за кордоном.