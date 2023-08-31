Загинуло 6 військових. ДБР почало розслідування авіакатастрофи двох бойових гелікоптерів на Донеччині

У Державному бюро розслідувань повідомили про початок розслідування за фактом авіакатастрофи двох військових гелікоптерів МІ-8 на Донеччині.

«29 серпня у Краматорському районі Донецької області сталася авіакатастрофа. Під час виконання бойового завдання впало два військові гелікоптери Мі-8. Загинуло шестеро військовослужбовців Збройних сил України. ДБР висловлює співчуття родинам загиблих військових та проведе всебічне та об’єктивне досудове розслідування для встановлення причин трагедії. Зокрема, особлива увага буде приділена вивченню технічного стану гелікоптерів та дотриманню правил підготовки до польотів. Також вивчатиметься версія диверсії або ураження вертольотів ворогом. Профільні фахівці проведуть ретельну діагностику бортових самописців», – повідомили у ДБР.

За даними відомства, вже призначено низку експертиз, проведені невідкладні слідчі дії.

Попередня кваліфікація справи – порушення правил польотів або підготовки до них, додали у ДБР.

Напередодні у коментарі «Суспільному» речник 18-ї окремої бригади армійської авіації імені Ігоря Сікорського Євген Ракіта повідомив, що 29 серпня на Бахмутському напрямку загинуло шестеро пілотів бригади. Про ймовірні причини не повідомлялося.