ВАКС взяв під варту із заставою 5 млн гривень посадовця СБУ в справі про неправомірну вигоду

Вищий антикорупційний суд 25 лютого застосував запобіжний захід до працівника одного з міжрайонних відділів Служби безпеки України в справі про ймовірне одержання неправомірної вигоди, повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«Суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 5 млн грн застави до працівника одного з міжрайонних відділів Головного управління Служби безпеки України у місті Києві та Київській області», – йдеться в повідомленні.

У разі внесення застави на нього покладуть низку процесуальних обов’язків. Термін запобіжного заходу – 2 місяці.

Напередодні САП заявила, що працівника одного з міжрайонних відділів Служби безпеки підозрюють в отриманні 68 тисяч доларів за «вирішення питання» про зняття з розшуку в територіальному центрі комплектування двох громадян з подальшим оформленням їм відстрочки, а також за «вчинення дій з використанням службового становища, спрямованих на приховування зазначеної протиправної діяльності».

Ім’я посадовця не розкривають, його позиція щодо обвинувачення невідома. Головне управління СБУ в Києві публічно не коментувало ситуацію.