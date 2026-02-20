Апартаменти на Балі і одяг на 2,5 млн грн – ДБР повідомило про підозру начпроду однієї з частин ЗСУ

Державне бюро розслідувань повідомило про нові підозри начальнику продовольчої служби однієї з військових частин – за статтями про незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

«Під час розслідування провадження про масштабну корупційну схему під час постачання харчів для бойових підрозділів ЗСУ у Дніпропетровській області слідчі встановили, що у 2024 році один з фігурантів – майор – придбав елітні апартаменти на острові Балі вартістю 190 тисяч доларів США. Крім того, лише в одному з брендових магазинів Дніпра він витратив на одяг майже 2,5 мільйона гривень», – ідеться в повідомленні ДБР 20 лютого.

За підрахунками експертів, вартість активів, набутих офіцером, перевищує 10 мільйонів гривень. ДБР вказує, що «розкішний спосіб життя був пов’язаний зі схемою розкрадання коштів, виділених на харчування військовослужбовців».

«Посадовець діяв у змові із засновником та комерційним директором підприємства-постачальника. Схема полягала в так званих «безтоварних» операціях: службові особи підписували акти приймання на повний обсяг продукції, хоча фактично до військових частин надходила лише частина товару. Решту списували через підконтрольних осіб», – інформують слідчі.

Майору інкримінують шахрайство, одержання неправомірної вигоди службовою особою, ухилення від військової служби в умовах воєнного стану, незаконне збагачення та легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 368, ч. 4 ст. 409, ч. 1 ст. 368-5, ч. 2 ст. 209 КК України).

Суд обрав йому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави у 9 мільйонів гривень. Із зали суду його направили на гауптвахту. Найближчим часом відбудеться розгляд клопотання про арешт майна, додали в ДБР.

Позиція сторони захисту офіцера наразі публічно не оприлюднювалася.