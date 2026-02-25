«Важливо, щоб були справедливі вироки»: Зеленський про затримання в СБУ

Президент Володимир Зеленський заслухав доповіді Служби безпеки України – про це він розповів у вечірньому зверненні 25 лютого.

Він додав, що доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі та його заступнику Олександру Покладу «працювати на очищення Служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна».

«Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде», – додав Зеленський.

Раніше 25 лютого генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що командувача логістики Повітряних Сил ЗСУ і начальника управління СБУ в одній з областей викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків. За його словами, посадовців затримали.

Згодом у Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.



