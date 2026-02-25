18-річній харків’янці повідомили про підозру у зв’язку з терактом у Львові. Запобіжний захід – домашній арешт

Служба безпеки України та Національна поліція повідомили про підозру 18-річній харків’янці, яка «заманила» поліцейських на місце теракту, що стався у Львові вночі 22 лютого. Також, як повідомили Радіо Свобода в обласній прокуратурі, їй обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як встановило розслідування, за завданням свого куратора вона, перебуваючи у Харкові, зателефонувала на спецлінію і озвучила заздалегідь підготовлений текст про те, що побачила двох невідомих, які проникли всередину продовольчого магазину у Львові.

Коли за цим викликом прибув поліцейський патруль, інформує СБУ, дистанційно підірвали саморобну бомбу, закладену біля локації.

Після прибуття на місце події другого екіпажу правоохоронців та пішого наряду Нацгвардії пролунав черговий вибух.

Встановлено, що авторка анонімного повідомлення з Харкова потрапила у поле зору російських спецслужбістів у січні 2026 року, коли шукала «легкі заробітки» в телеграм-каналах. Вона погодилася передати правоохоронцям заздалегідь підготовлене неправдиве повідомлення і за цей «фейковий» виклик на 112 планувала отримати 100 доларів США.

Наразі фігурантці повідомлено про підозру за частиною 2 статті 383 Кримінального кодексу України (завідомо неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення). Санкція статі передбачає обмеження волі від 2 до 5 років або позбавлення волі на той же строк.

СБУ та Нацполіція протягом 10 годин після серії вибухів затримали виконавицю теракту – 33-річну жительку Рівненщини Ірину Саветіну, яка згідно з рішенням Галицького районного суду, утримується в СІЗО.

Триває розслідування для встановлення і притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до злочину.

Внаслідок вибуху у Львові вночі 22 лютого загинула 23-річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька, 25 людей зазнали поранень, серед них одна цивільна людина – 17-річний Ілля. Він повертався з центру міста додому на таксі. Почувши перший вибух, Ілля разом із водієм під’їхали ближче, щоб зрозуміти, що сталося. На дорозі вони побачили поранену поліцейську та кинулися допомагати.

«Коли поліцейський попросив мене відійти з місця події, за кілька секунд стався другий вибух. Уламки влучили мені в голову, праву лопатку та ногу. Я впав, потім підвівся і побіг. Спочатку навіть не зрозумів, що поранений. Уже на сусідній вулиці побачив, що з голови тече кров», – розповів Ілля.

Хлопець отримав кілька уламків внаслідок вибуху, отримав медичну допомогу, 24 лютого його виписали з лікарні. На стаціонарному лікуванні перебувають ще десять постраждалих.



