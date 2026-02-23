Вибух у Миколаєві розслідують як теракт – прокуратура

Вибух у Миколаєві розслідують як теракт, повідомила у телеграмі обласна прокуратура.



Досудове розслідування розпочато за фактом терористичного акту, що заподіяв тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 258 КК України).



За оперативною інформацією, 23 лютого близько 18:10 в Миколаєві на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції стався вибух саморобного вибухового пристрою – у цей час на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які приїхали на перезмінку.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху постраждало семеро поліцейських, один з них у важкому стані.

Голова Нацполіції Іван Вигівській зазначив, що вибухи у Львові та Миколаєві розцінюють як «цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни».

Близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. За даними прокуратури, після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.

Того ж дня, 22 лютого, правоохоронці повідомили про затримання ймовірної підривниці. Сьогодні суд взяв її під варту.

Президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні.





