У Львові взяли під варту підозрювану у вчиненні теракту і попрощалися з загиблою поліцейською

Галицький районний суд Львова 23 лютого ухвалив взяти під варту без права внесення застави жінку, підозрювану у вчиненні теракту у Львові, передає кореспондентка Радіо Свобода.

33-річна жителька Костополя Рівненської області перед засіданням заявила: не знала, що закладає саме вибухівку, і не розуміла, що через неї постраждають люди. Кілька останніх місяців жила у Львові, змінювала місця проживання. Вибухові пристрої, за її словами, виготовляла по відеозвязку зі спільником. Деталі за його порадами закуповувала сама, ще один спільник був у Львові.

«Суд задовольнив клопотання прокуратури. Свідчення підозрюваної були короткі і стосувалися того, що саморобні пристрої вони виготовляла під керівництво чоловіка, який назвався Марк. Ми перевіряємо всі версії, в тому числі причетність до злочину РФ та інших спільників на території України. Їй за один вибуховий пристрій, як ми з'ясували, пропонували по одній тисячі доларів. Вона з ними (спільниками – ред.) спілкувалася російською мовою», – розповів прокурор Львівської області Назар Марків.

Ще триває досудове розслідування щодо спільниці з Харкова, яка телефонувала на лінію 102, щоб повідомити про пограбування магазину.





Унаслідок вибухів, які сталися у Львові у нія проти 22 лютого, загинула 23-річна поліцейська, 25 людей були поранені.

23 лютого у Львові попрощалися з поліцейською Вікторією Шпилькою, яка загинула під час вибухів. Поховають її в селі Верба Волинської області.

23-річна Вікторія родом із Волині. Вона розпочала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року служила на Львівщині. Торік вона одружилася, її чоловік також патрульний. Батько Вікторії з 2014 року служить у ЗСУ.



