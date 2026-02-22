У міськраді Львова повідомили, коли і де поховають загиблу під час теракту поліцейську

Поліцейську Вікторію Шпильку, яка загинула внаслідок терористичного акту у Львові, поховають 25 лютого у Волинській області, звідки вона родом, повідомила Львівська міська рада у телеграмі.

«У понеділок, 23 лютого, о 18:00 відбудеться прощання в родинному помешканні в селі Княжий Міст (вул. І. Вишенського, 104, Львівська область). У вівторок, 24 лютого, о 18:00 прощання продовжиться в родинному помешканні в селі Верба (вул. Набережна, 29, Волинська область). У середу, 25 лютого, о 12:00 відбудеться чин похорону з родинного помешкання в селі Верба. Поховають Вікторію на місцевому кладовищі», – зазначили у міськраді.

За даними прокуратури, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Читайте також: Теракт у Львові: Клименко розповів про стан постраждалих

Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

У поліції розповіли, що загибла – 23-річна поліцейська Вікторія Шпилька з Волині. Вона почала службу в патрульній поліції на Херсонщині, а з 2023 року працювала на Львівщині.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області. Силовики повідомили про затримання ймовірної підривниці.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії. Водночас він не уточнив, які обставини вказують на ймовірну причетність Москви.

За підозрою у причетності до теракту у Львові затримані кілька людей, повідомив президент України Володимир Зеленський після міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про деталі розслідування.



