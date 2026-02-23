Медики повідомили про стан постраждалих від теракту у Львові

14 поранених внаслідок теракту у Львові в ніч проти 22 лютого отримують допомогу в двох лікарнях міста, повідомили медики.

Як передає кореспондентка Радіо Свобода, за даними лікарні святого Пантелеймона, троє постраждалих у тяжкому стані отримують медичну допомогу у відділенні інтенсивної терапії цього медзакладу. Пацієнтів прооперували, це були складні оперативні втручання у зв’язку з мінно-вибуховими травмами, зокрема виконано зупинку масивних кровотеч й інші невідкладні хірургічні процедури.

Ще 11 поранених після надання їм медичної допомоги скеровані на амбулаторне лікування. Їхній стан задовільний і не потребує госпіталізації.

Внаслідок вибухів у Львові загинула 23- річна патрульна поліцейська Вікторія Шпилька.

Загалом 25 людей, а це, крім одного підлітка – службовці, які виконували рятувальну операцію, були поранені.

Сьогодні Львів прощатиметься з Вікторією Шпилькою. Її поховають у рідному селі на Волині.

Також 23 лютого суд мав би обрати запобіжний захід затриманій 33-річній жительці Рівненщини, яку підозрюють у закладання вибухівки.

За даними прокуратури, близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. Після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області. Силовики повідомили про затримання ймовірної підривниці. 33-річній жительці Костополя Рівненської області повідомили про підозру у вчиненні терористичного акту.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що теракт у Львові, ймовірно, був виконаний на замовлення Росії. Водночас він не уточнив, які обставини вказують на ймовірну причетність Москви.

За підозрою у причетності до теракту у Львові затримані кілька людей, повідомив президент України Володимир Зеленський після міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка про деталі розслідування.

Зеленський також попередив після нападу у Львові, що українська розвідка вказує на те, що Росія планує продовжити такі напади.