У Миколаєві стався вибух, постраждали поліцейські – МВС

У Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС, постраждали семеро поліцейських, повідомляє у телеграмі МВС.

«Сьогодні о 18:10 у Миколаєві стався вибух на території непрацюючої АЗС. Внаслідок цього постраждали семеро патрульних, які приїхали на перезмінку та припаркували там свої авто. Двоє із них перебувають у важкому стані», – повідомив голова Національної поліції України Іван Вигівській.

За його словами, це не збіг.

«Розцінюємо ці події як цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни», – додав очільник Нацполіції.

Близько 00:30 22 лютого поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. За даними прокуратури, після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.

Того ж дня, 22 лютого, правоохоронці повідомили про затримання ймовірної підривниці. Сьогодні суд взяв її під варту.

Президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні.



