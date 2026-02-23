У підозрюваної в скоєнні теракту у Львові була спільниця з Харківщини, її затримали – заступник голови СБУ

У підозрюваної в скоєнні теракту у Львові була спільниця з Харківщини, вона також затримана, повідомив заступник глави СБУ Іван Рудницький.

«Інша молода жіночка з Харківщини, їй недавно тільки виповнилося 18 років, вона перетелефонувала на «гарячу лінію» 102… і повідомила, що за визначеною адресою відбувається крадіжка в магазині двома невідомими особами і сказала, що є необхідність, щоб приїхала поліція», – сказав на брифінгу в Києві Рудницький, якого цитує агенція «Інтерфакс».

За його словами, коли приїхав перший екіпаж, було активовано перший вибуховий пристрій, а коли були стягнуті інші сили, то відбудуся ще один вибух.

«В той же час основна фігурантка вирушила в напрямку державного кордону… місце, де було її затримано, вже наближено до кордону… після цього затримано також і можливу її посібницю, яка перебувала в Харкові», – розказав він.

Рудницький зазначив, що другу фігурантку доставили до Львова, де вона дала покази.

Близько 00:30 22 лютого до поліції надійшло повідомлення про проникнення до магазину на вулиці Данилишина у Львові. За даними прокуратури, після прибуття на місце події екіпажу патрульної поліції стався вибух. Згодом, коли прибув другий екіпаж, пролунав ще один. Попередньо встановлено, що детонували саморобні вибухові пристрої.

Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.

Того ж дня, 22 лютого, правоохоронці повідомили про затримання ймовірної підривниці. Сьогодні суд взяв її під варту

Президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні.