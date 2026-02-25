«Це інший рівень фронту – фронт терору»: хто і навіщо атакує поліцію в тилу?

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що в Україні триває активна фаза диверсій і терактів, які, за його словами, організовують російські спецслужби, зокрема проти правоохоронців.

Лише за кілька днів, 22–23 лютого, сталося кілька вибухів у різних регіонах. У ніч проти 22 лютого в центрі Львова, після прибуття поліції на виклик, пролунав вибух – загинула 23-річна поліцейська, ще 25 людей зазнали поранень. Наступного ж дня у Миколаєві вибух стався на території АЗС, що не працює, під час перезмінки патрульних: поранення отримали семеро правоохоронців, двоє з них – у тяжкому стані. Увечері ще один вибух пролунав у відділку поліції в Дніпрі – попередньо без постраждалих.

Журналісти Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) поговорили про це з Віктором Ягуном, генерал-майором запасу Служби безпеки України, заступником голови СБУ (2014-2015 рр.).

– Що відбувається, як гадаєте? Чому зараз, якщо це Росія?

– Те, що це Росія, це всі зрозуміли, бо тут чіткий почерк терористичної організації, яка пройшла навчання у спецслужбах . Ми це бачили неодноразово, щоправда, не з вибухами, а з ударами «шахедів», коли вони намагалися уразити і наші ремонтні бригади, і рятувальників, і медиків, які приїжджали на виклик. Тобто стався один удар, потім через певний час на те саме місце завдали іншого.

Цей фронт називається терором, і вона намагається розширити його в тилу

Ця тактика дуже широко застосовується, і про неї повинні знати. Я це вчив ще дуже давно, правда, за кордоном. Але ця ж інформація передавалася й іншим нашим співробітникам, і я здивований, що це все не дуже сприймається.

Росія, яка не може проявити себе на фронті, має проявляти себе якось інакше, і тому вона просто перейшла на інший рівень фронту. Цей фронт називається терором, і вона намагається розширити його в тилу. Водночас вона обирає собі об'єкт. Можна було вибрати ТЦК або якісь суди. Ось обрали поліцію.

Навіщо? Я це називаю фрагментацією нашого народу. Не поділ, а фрагментація. Чому? Тому що [відбувається поділ] на фрагменти: поліція – окремо, народ – окремо, Збройні сили – окремо.

Це поділ на фракції для того, щоб протиставити один одному. І боти спробували працювати на цьому, мовляв, «подумаєш, поліцейські постраждали і загинули», «це ж не мирні люди», або «вони воюють, саме туди й треба [бити]».

Вони дуже цинічно підійшли до цього питання. Дякувати Богові, що це все швидко було розкрито і все стало на свої місця. Було чітко видно роботу [російських] спецслужб, які намагалися розвернути реакцію населення зовсім в іншому напрямку.

Наприклад, львівський удар був чітко скоординований з ударами Уночі 22 лютого в Україні була тривога через російську атакуракет та безпілотників. Одночасно ж піднявся галас у пресі. Плюс підключилися боти в мережах. Це чітко було видно: все це планувалося, готувалося. І просто треба було підняти цю хвилю.

Я ще 23-го числа (лютого – ред.) сказав, що нам треба готуватися до хвилі, як були підпали автомобілів, спроби нападу на ТЦК . Це хвилі, які Росія ініціює.

Зараз вона намагається вдарити по поліції. Я думаю, що їй це не вдасться.

– Так а ціль яка? Поранити і вбити якнайбільше правоохоронців чи розділити українське суспільство? Показати, що відбуваються якісь теракти, як пишуть боти, що прикидаються українцями, щоб посіяти недовіру і фрагментацію в українському суспільстві між цивільними та правоохоронцями?

– Насправді, крім фрагментації, завдання дуже просте – на цьому тлі дестабілізувати ситуацію в Україні. Показати західним партнерам, що у нас немає держави і що ми не можемо собі забезпечити безпеку. Мовляв, незрозуміло, що там у нас відбувається, може, це якісь партизани працюють, і взагалі якийсь у вас бардак у всьому.

Водночас [ціль] – посіяти недовіру та страх у населення, що немає безпеки. Ніби, бачите, навіть поліцейських убивають. Куди вам? Потрібно сидіти вдома, треба всім підняти руки вгору і просити капітуляції.

Це все спрямоване на дестабілізацію ситуації, це як один із її елементів.

Після теракту у Львові Міністерство внутрішніх справ України розробляє для правоохоронців новий алгоритм реагування на виклики і узгодить його з СБУ та Генеральною прокуратурою, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, алгоритм буде комплексним, щоб не зменшити час реагування, але водночас забезпечити захист працівників поліції.

Президент України Володимир Зеленський 22 лютого попередив, що, за даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні.

Американський Інститут вивчення війни теж вважає, що «Росія, ймовірно, продовжить такі напади і спроби вбивства з метою дестабілізації України, а також може скористатися повідомленнями про напади або арешти, пов’язані з зірваними змовами, для просування наративів, спрямованих на поширення паніки й недовіри в українському суспільстві».

Аналітики згадали про те, що українські й молдовські правоохоронці повідомили нещодавно про запобігання російській змові з метою вбивства кількох публічних осіб в Україні, а Служба безпеки України тоді попередила, що Росія мала намір використати ці гучні вбивства для поширення паніки й дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні. Крім того, в ISW згадали про вбивство колишнього голови Верховної Ради України Андрія Парубія у Львові у серпні 2025 року. СБУ заявила, що зібрала «беззаперечні докази», які свідчать про те, що підозрюваний у вбивстві діяв на замовлення російських спецслужб.

