Правоохоронці підтвердили вибух у будівлі поліції Дніпра. Раніше про вибух повідомили ЗМІ.

Як повідомляє пресслужба Нацполіції, 23 лютого близько 20:30 в Амур-Нижньодніпровському районі міста Дніпра стався вибух в адміністративній будівлі поліції, постраждалих немає.

За повідомленням, вибуховою хвилею були пошкоджені вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку. Також пошкоджений автомобіль, припаркований поруч із будівлею.

Триває встановлення всіх обставин інциденту.

Це вже другий вибух сьогодні поблизу приміщень поліції. За кілька годин до цього вибух пролунав у Дніпрі.

За оперативною інформацією, це сталося на території непрацюючої АЗС, розташованої поблизу адміністративної будівлі управління патрульної поліції стався вибух саморобного вибухового пристрою – у цей час на території АЗС перебували працівники патрульної поліції, які приїхали на перезмінку.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху постраждало семеро поліцейських, один з них у важкому стані. Інцидент розслідують як теракт.

Голова Нацполіції Іван Вигівській зазначив, що вибухи у Львові та Миколаєві розцінюють як «цілеспрямовану атаку на систему правопорядку та дестабілізацію ситуації всередині країни».

За день до цього, 22 лютого, у Львові після прибуття екіпажів патрульної поліції здетонували саморобні вибухові пристрої. Унаслідок вибухів загинула поліцейська. Також зазнали поранень 25 людей, більшість з них – це правоохоронці, але також є цивільні особи.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.

Того ж дня, 22 лютого, правоохоронці повідомили про затримання ймовірної підривниці. Сьогодні суд взяв її під варту.

Президент Володимир Зеленський попередив, що, за даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні.