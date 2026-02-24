Ціна убивства: 2000 доларів. Нові дані про теракт у Львові. Підозрювана – в СІЗО. Що вона каже?

ЛЬВІВ ‒ Галицький районний суд Львова ухвалив рішення взяти під варту без права внесення застави 33-річну Ірину Саветіну – підозрювану у вчиненні теракту у Львові вночі 22 лютого 2026 року, внаслідок якого загинула поліцейська, 25 людей зазнали поранень, більшість з них – правоохоронці, але є цивільні.

Підозрювана визнає, що комунікувала у соціальних мережах із двома кураторами, і погодилася за гроші виготовити і закласти вибухівку, але стверджує, що «не усвідомлювала наслідків». Діяла вона не cама. Затримано також її 18-річну спільницю, яка зателефонувала на «гарячу лінію» 102 і викликала поліцію у місце закладення вибухівки, бо нібито грабують магазин.

Кореспондентка Радіо Свобода була на суді. Ось подробиці, які вона зібрала.

Особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду. Презумпція невинуватості особи передбачає, що обов’язок доведення вини особи покладається на державу. (Конституційний суд України)

У день, коли тисячі колег прощалися з 23-річною поліцейською Вікторією Шпилькою у Львові, яка загинула внаслідок вибуху, у залі суду обирали запобіжний захід для 33-річної Ірини Саветіної.

Цю жінку підозрюють у вчиненні теракту. Вона не заперечувала обрання покарання у вигляді тримання під вартою 60 днів у СІЗО.

Відповіла на запитання журналістів. Родом із Рівненщини, жила з мамою у Костополі. Навчалась в Тернопільському університеті, якому не уточнила. Ніде не працювала, їздила за кордон. Не має ані дітей, ані власної сім’ї.

З вересня проживала у Львові. Працювала в «якомусь офісі», але конкретно не сказала. Чи в кол-центрі? Промовчала.

Спілкувалася із двома чоловіками через Телеграм.

Представився Марком, вже в СБУ я дізналась, що це російська сторона

«Я про це шкодую, не знала наслідків. Він (куратор-ред.) контролював усе по відеозв’язку через Телеграм. Представився Марком, вже в СБУ я дізналась, що це російська сторона. Це був його нікнейм (вигадане ім’я). Я цікавилась онлайн роботою в Телеграмі і зі мною зв’язався хлопець. Він (Даниїл) мені прислав повідомлення, де можна заробити гроші на завданні. Говорив про різні речі, спершу про спалювання машин і я відмовилась. Він сказав, що дасть мій Телеграм своєму колезі і він мені напише. Він мені написав, сказав, що є для мене безпечна і легальна робота. Він назвав це «хлопушки», що це йому потрібно для залякування якихось людей які винні йому гроші», – говорить підозрювана.

Розповіла, що з двома чоловіками під вигаданими іменами в Телеграм Марком і Даниїлом розмовляла російською. Вибухівки, каже, робила за вказівкою.

Він мене не відпускав ні на хвилину був на відеозв’язку, коли зрозуміла, що щось не так

«Він мене не відпускав ні на хвилину був на відеозв’язку, коли зрозуміла, що щось не так, то подзвонила до Марка і сказала, що не буду цього робити і збираю речі. Я піднялась у квартиру і подзвонив цей Даниїл і сказав, що «ти знаєш, що ми про тебе все знаємо, про твої кредити, де живе твоя мама», ‒ каже підозрювана.

За її словами, вона мала борг у сумі 50 тисяч гривень, але половину повернула.

Підозрювана у теракті купувала все потрібне для виготовлення вибухівки по наданому їй списку.

Каже, що не знала, що це вибухові пристрої і ними керували дистанційно. За роботу їм запропонували 2 тисячі доларів.

Після закладення пакетів у сміттєвий бак, вона сіла в таксі і виїхала з міста в напрямку Старого Самбора, це прикордонне місто.

«Він сказав, що коли ми покладемо ці речі їх швидко хтось прийде забрати», ‒ каже підозрювана.

Під час судового засідання слідчі повідомили, що підозрювана останні кілька місяці жила у Львові і постійно змінювала квартири. Останнє помешкання було на вулиці, на якій і підклала вибухівки. На вікні квартири був встановлений телефон.

«Свідчення підозрюваної були коротенькі, що саморобний вибуховий пристрій вона виготовляла під керуванням чоловіка, який зареєстрований під нікнеймом Марк. Досудове розслідування триває і не можу будь-які докази оголошувати. Ми перевіряємо всі версії, в тому числі і причетності спецслужб Росії та інших спільників на території України», – повідомив прокурор Львівської обласної прокуратури Назар Марків.

У підозрюваної в скоєнні теракту у Львові була спільниця з Харківщини. 18-річну дівчину там затримали, привезли і вона дає свідчення. Саме вона телефонувала на «гарячу лінію» 102 і викликала поліцію за адресою, повідомивши, що там нібито відбувається пограбування.

На брифінгу в Києві заступник СБУ Іван Рудницький сказав, що коли приїхав перший екіпаж, дистанційно був активований перший вибуховий пристрій, а коли на місце вибуху були стягнуті інші сили, то відбудуся ще один вибух.

«У той же час основна фігурантка вирушила в напрямку державного кордону… місце, де було її затримано, вже наближено до кордону… після цього затримано також і можливу її пособницю, яка перебувала в Харкові», – розповів Іван Рудницький.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що спричинив тяжкі наслідки). Досудове розслідування здійснює управління СБУ у Львівській області.

Вибухи у Миколаєві та Дніпрі

Президент Володимир Зеленський 22 лютого попередив, що за даними української розвідки, РФ збирається й надалі здійснювати терористичні акти в Україні.

І після Львова це сталося 23 лютого у Миколаєві. Близько 18:10 в обласному центрі на території непрацюючої АЗС, яка розташована неподалік адміністративної будівлі управління патрульної поліції стався вибух саморобного вибухового пристрою біля непрацюючої АЗС. У цей час на цьому місці перебували працівники патрульної поліції, які передавали зміну.

Внаслідок вибуху постраждали семеро поліцейських, один з них перебуває у важкому стані. Слідчі розцінюють це як теракт.

Також у Дніпрі, в Амур-Нижньодніпровському районі міста, 23 лютого близько 20:30 пролунав вибух в адміністративній будівлі поліції. Постраждалих немає. За повідомленням, вибухоа хвиля пошкодила вікна приміщення, меблі та комп’ютерну техніку.

«Теракти у Львові, Миколаїві, Дніпрі – це не «епізоди», а фаза війни. Коли Росія не може зламати фронт, вона б’є по тилу», – написав на своїй сторінці у фейсбуці генерал СБУ у відставці Віктор Ягун:

Росія запускає паралельну війну– терористичну, психологічну, інформаційну

«Вербування через Telegram, дистанційні диверсії, інформаційні атаки під час обстрілів енергетики. Та сама схема, про яку я говорив, коли писали про вербування підлітків і агентурні мережі: дешевий виконавець, анонімний куратор, медійний шум після вибуху. Мета не тільки жертви – мета страх, недовіра до держави, паніка і розмови про «капітуляцію»»

Ягун вважає, що Росія запускає паралельну війну– терористичну, психологічну, інформаційну:

«Росія тестує нашу реакцію: чи посваримось між собою, чи почнемо вимагати заборон без системної роботи, чи повіримо в кремлівські фейки про «внутрішній конфлікт». Але ці сценарії вже провалилися під час енергетичного терору і проваляться зараз, якщо відповідь буде професійною: контррозвідка по мережах, цифрова гігієна, швидке пояснення суспільству, нуль толерантності до ворожої агентури»

Після теракту у Львові Міністерство внутрішніх справ України розробляє для правоохоронців новий алгоритм реагування на виклики і узгодить його з СБУ та Генеральною прокуратурою, повідомив очільник МВС Ігор Клименко. За його словами, алгоритм буде комплексним, щоб не зменшити час реагування, але водночас забезпечити захист працівників поліції.