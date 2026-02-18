На Прикарпатті в приміщенні ТЦК стався вибух. Прокуратура заявила про розслідування теракту

На Прикарпатті в приміщенні ТЦК в Коломиї вночі стався вибух, повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

За даними правоохоронців, 18 лютого о 01:15 у приміщенні Коломийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки стався вибух – унаслідок вибухової хвилі в окремих приміщеннях вибито шибки у вікнах, люди не постраждали.

У прокуратурі повідомляють про відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 258 ККУ – терористичний акт, вчинений за попередньою змовою групою осіб.

Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини інциденту, зокрема причину вибуху та можливих осіб, причетних до його вчинення.

Про вибухи біля приміщень ТЦК, які займаються мобілізацією в Україні, повідомлялося неодноразово.

Начальник управління комунікацій командування Сухопутних військ ЗСУ Віталій Саранцев переконаний, що за нападами на співробітників ТЦК і підпалами військкоматів стоять спецслужби Росії, які хочуть зірвати мобілізацію в Україні. Про це він раніше розповів в ефірі Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття та запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужб РФ, зокрема на військових та цивільних об’єктах.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.