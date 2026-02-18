Поліція Київщини повідомляє, що затримала ексфутболіста, який завдав тілесних ушкоджень військовослужбовцю. Імені затриманого в поліції не повідомили, але з обставин справи зрозуміло, що йдеться про колишнього гравця ФК «Колос-2» Данила Колесника.

«У Бучанському районі під час конфлікту місцевий житель завдав удару кулаком в обличчя працівнику ТЦК, який перебував при виконанні службових обов’язків. За скоєне фігуранту загрожує до п’яти років позбавлення волі. Правоохоронці встановили, що чоловік, перебуваючи в селі Святопетрівське, побачив роботу військовослужбовців ТЦК з перевірки військово-облікових документів та, підійшовши до одного з них, спровокував конфлікт. Після зловмисник навмисно наніс удар кулаком військовослужбовцю, внаслідок чого потерпілий отримав тілесні ушкодження», – йдеться в повідомленні.

У поліції додали, що під час проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили особу підозрюваного. «24-річного фігуранта затримано… Керівництво клубу, у якому грав чоловік, після інциденту прийняло рішення про його звільнення», – додали в поліції.

За словами правоохоронців, слідчі розпочали досудове розслідування за фактом умисного нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження.

Напередодні в соцмережах поширилося відео, на якому видно, як Колесник б’є чоловіка у військовій формі після суперечки. Сам тепер уже колишній гравець «Колоса» бійку і затримання не коментував.

Футбольний клуб «Колос» 17 лютого перепросив за інцидент і заявив, що футболіста відсторонено від участі в тренувальному процесі й «сьогодні (17 лютого – ред.) він буде звільнений з команди «Колос-2».

У Київському обласному ТЦК і СП напередодні засудили інцидент, запропонувавши футболістові піти служити за контрактом.

«Футболіст вирішив, що оскільки він ще не досягнув призовного віку, то йому дозволено усе і навіть бити військових ТЦК, які виконують важливі завдання з комплектації війська. Аби наші підрозділи, що боронять Україну, не відчували дефіциту особового складу. Ба більше, Колесник почав вихвалятися фактом побиття на своїй сторінці в Instagram, де також хизується своїм безтурботним життям. За своїми антропометричними даними нападник другої команди Колоса (до першої він не пробився) цілком підходить для десантно-штурмових військ. А чому б хлопцю не піти на контракт, не чекаючи мобілізації і настання призовного віку, аби виплеснути свою лють у боротьбі з ворогом», – заявили в ТЦК.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.