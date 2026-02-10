«Порівнювати мобілізацію 2022 і 2026 років – дивно»: у ТЦК відповіли на заяви Лубінця про «системну кризу»

Порівнювати мобілізаційні процеси у 2022 і 2025–2026 років некоректно, заявив в ефірі Радіо Свобода начальник групи комунікацій Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін, коментуючи слова уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця про «системну кризу» в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців.

За словами Істоміна, у 2022 році громадяни скаржилися на ТЦК переважно через небажання брати їх на військову службу, натомість зараз скарги зовсім інші.

«Мобілізація в ці роки – це два абсолютно різних процеси, це потрібно розуміти. Фактично весь 2022 рік – це були добровольці, принаймні на першому етапі – однозначно. У другій половині року, якщо це були не добровольці, то люди приходили за повістками та призивалися за мобілізацією», – зазначив він.

Істомін пояснив, що у 2025–2026 роках добровольці проходять шлях рекрутингу, а мобілізація загалом не є добровільною.

«Якщо ми порівнюємо 2025–2026 роки, то добровольці, якщо вони є, ідуть через рекрутинг. Мобілізація зараз не є добровільною – потрібно це розуміти. І порівнювати 2025 рік і 2022-й, як на мене, це дещо навіть дивно», – каже він.

Також Істомін прокоментував закиди щодо вилучення мобільних телефонів у мобілізованих. За його словами, загальної вказівки щодо цього не існувало, однак така практика почала застосовуватися після розголошення локацій.

«Почалося це після того, як громадяни почали відверто публікувати відео навіть з території збірних пунктів, повідомляючи в соцмережах, де вони зараз перебувають, що, м’яко кажучи, створювало незручну ситуацію з безпекової точки зору. Особливо після того, як по ТЦК та СП почали завдаватися дронові удари – у нас це було в Полтаві, у Кременчуці. Після цього ТЦК було переміщено, і було б дещо неправильним давати можливість, навіть тим самим військовозобов’язаним, повідомляти, у тому числі й ворогу, де саме перебуває ТЦК», – сказав Істомін.

Представник ТЦК закликав не робити загальних висновків на підставі окремих скарг.

«Ви кажете про те, що адвокату зламали ногу, але це не означає, що в усіх ТЦК адвокатам ламають ногу. Це одиничний випадок на фоні сотень тисяч інших випадків», – сказав він.

У відповідь на критику Істомін закликав не лише вказувати на проблеми, а й пропонувати практичні рішення.

«Знаєте, я дуже часто чую критику – як не потрібно робити, але чомусь не бачу пропозицій, як потрібно це зробити, щоб це всіх влаштовувало. Як зробити ці 90% комплектування війська так, як пропонує пан Лубінець?» – запитав він.





Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець 9 лютого заявив про значне збільшення кількості звернень щодо порушень у територіальних центрах комплектування і соціальної підтримки, за його словами, йдеться про «системну кризу».

Лубінець розповів, що в 2022 році до Офісу омбудсмена було 18 звернень щодо порушення прав з боку ТЦК, а у 2025-му – вже 6127, що майже вдвічі більше, ніж 2024 року.

Лубінець зазначив, що найбільш поширеними скаргами є незаконне обмеження свободи та пересування під час затримання, доставка до ТЦК, неналежний огляд із боку військово-лікарських комісій (ВЛК), порушення під час розгляду питання надання відстрочки.



