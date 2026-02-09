Суд у Дніпрі обрав запобіжні заходи співробітникам ТЦК через смерть 55-річного чоловіка

У суді Дніпра обрали запобіжні заходи двом співробітникам територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП), яких підозрюють у смертельному побитті 55-річного дніпрянина, повідомляє «Суспільне».

Одного з підозрюваних суд відправив до СІЗО без права внесення застави, іншому обрали 60 діб тримання під вартою без визначення розміру застави. Щодо ще одного співробітника ТЦК в судовому засіданні оголосили перерву до 10 лютого.

Прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Микола Ковбаса розповів, що, за версією одного з учасників групи оповіщення, співробітники ТЦК побачили побитого Олега Лесіна та вирішили йому допомогти – відвезти до військово-лікарської комісії (ВЛК) Дніпропетровської області, оскільки вона начебто працює цілодобово.

«Від місця, де вони побачили потерпілого до найближчої лікарні – пів кілометра. Натомість працівники ТЦК вирішили його відвезти на відстань майже трьох кілометрів. Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці, видно, що вони під’їхали до лікарні приблизно о 22:42, об 0:03 представник ТЦК подзвонив на лінію 102 та лінію 103 для виклику допомоги. Черговий ВЛК намагався привести потерпілого до тями, але він виявив у нього відсутність пульсу», – розповів прокурор.

Адвокат затриманих Денис Хрипунов твердить, що обвинувачення спирається на допит поліцейського, який не запобіг ймовірному побиттю, і в справі бракує доказів. «Відеозапису з бодікамер поліцейського немає, судово-медичної експертизи немає», – розповів захисник.

8 лютого кореспонденти «Суспільного» змогли розшукати родичів померлого та дізнатися деталі події. Інцидент стався ввечері 6 лютого поблизу будинку, де жив померлий. Родичка померлого Світлана розповіла: чоловік вийшов гуляти з собакою і додому не повернувся.

7 лютого поліція Дніпропетровської області повідомила, що її співробітники затримали трьох військовослужбовців ТЦК, причетних до «нанесення смертельних тілесних ушкоджень місцевому жителю».