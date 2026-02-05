Одеський ТЦК: невідомий поранив ножем військовослужбовця під час заходів оповіщення

В Одесі невідомий поранив ножем військовослужбовця ТЦК під час виконання ним службових обов’язків: проведення заходів оповіщення, повідомила пресслужба обласного територіального центру комплектування і соціальної підтримки.

«Увечері 4 лютого 2026 року у місті Одеса, в районі вулиці Мечникова, під час проведення заходів оповіщення спільною групою у складі військовослужбовців ТЦК і СП та Національної поліції України, громадянину було висунуто законну вимогу пред’явити військово-облікові документи. У відповідь особа застосувала засіб сльозогінної дії і завдала ножового поранення одному з військовослужбовців, після чого зникла з місця події», – йдеться в повідомленні.

За даними ТЦК, військового доправили до медичного закладу, його стан – стабільний.

«За фактом нападу повідомлено правоохоронні органи. Тривають першочергові слідчі й розшукові заходи щодо встановлення особи нападника і притягнення його до відповідальності», – повідомили у ТЦК.

Перед цим Одеський обласний ТЦК прокоментував інший інцидент в Одесі 4 лютого. На оприлюдненому в соцмережах відео видно, як військові ТЦК застосували силу до чоловіка. У ТЦК заявили, що «на законну вимогу військовослужбовців прослідувати до районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки для уточнення облікових даних й оформлення необхідних документів зазначена особа відреагувала агресивно і, за попередніми даними, вчинила фізичний опір і напад на військовослужбовця».

У ТЦК зазначили, що військовослужбовці діяли в рамках самозахисту, а оприлюднене в соцмережах відео «не відображає повної хронології подій і має ознаки вибіркового монтажу».

Водночас у ТЦК повідомили, що ініціювали службову перевірку «з метою повної й об’єктивної оцінки дій усіх учасників події, дотримання військовослужбовцями вимог законодавства та службових інструкцій».

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.