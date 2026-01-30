Зеленський незадоволений ТЦК?

Мобілізація

Президент України Володимир Зеленський у розмові з журналістами згадав про «бусифікацію»: каже, новий міністр оборони Михайло Федоров уже отримав завдання розібратися.

Які зміни готуються?

Що не влаштовує президента?

Що буде із мобілізацією: до чого готуватися військовозобов’язаним українцям?

Функції ТЦК переглянуть?

А що з новими контрактами ЗСУ?

Очільник Офісу президента Кирило Буданов 10 січня повідомив,що корупція в системі територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), а також самовільне залишення частин (СЗЧ) у військах – проблеми, які негативно впливають на обороноздатність України. За словами Буданова, зловживання посадовими обов’язками та підрив військової дисципліни – неприпустимі: «Вивчаємо проблематику цих питань та готуємо зрозумілі й ефективні рішення».

Михайло Федоров перед голосуванням у Верховній Раді щодо затвердження його на посаді нового міністра оборони 14 січня 2026 року заявив, що у розшуку перебувають два мільйони громадян, 200 тисяч – в СЗЧ.

Військовослужбовець ЗСУ і колишній народний депутат Ігор Луценко раніше заявляв, що у жовтні 2025 року було зафіксовано 21 602 випадки СЗЧ. Він впевнений, що СЗЧ і дезертирство – це головна проблема українського війська.

Раніше в Офісі генпрокурора повідомили, що за час повномасштабної війни в Україні порушили майже 300 тисяч справ за СЗЧ та дезертирство.

Фронт

Проєкт Deep State позначає окупованим російською армією населений пункт Злагода на кордоні Дніпропетровської та Запорізької областей. У ЗСУ спростовують: йдуть бої.

Ситуація на Дніпропетровщині: як просувається армія Росії?

Що відбувається на Запоріжжі?

