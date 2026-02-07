Поліція: у Харкові чоловік напав із ножем на працівників ТЦК

У Харкові в Салтівському районі чоловік напав з ножем на працівників ТЦК та СП мПісля початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

під час перевірки документів, йдеться у повідомленні пресслужби поліції.

Правоохоронці кажуть, що внаслідок інциденту двоє військовослужбовців зазнали поранень голови та тулуба. Інцидент стався під час планових мобілізаційних заходів. Помітивши військових, 31-річний місцевий мешканець намагався втекти, проте згодом перейшов до агресивних дій.

«Чоловік, помітивши військовослужбовців, почав тікати, а згодом дістав ніж і поранив двох працівників ТЦК та СП», – зазначили у поліції.

У пресслужбі поліції уточнили, що у потерпілих діагностували непроникаючі ножові порізи. Нападника оперативно затримали співробітники кримінальної поліції.

Слідчі вже висунули затриманому підозру за ч. 2 ст. 350 Кримінального кодексу України. Йдеться про насильство щодо службової особи, яка виконує громадський обов’язок.

