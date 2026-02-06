У СБУ заявили, що кваліфікують вибух в Одесі як теракт

Управління Служби безпеки України в Одеській області повідомляє, що розслідує справу про вибух автомобіля в Одесі й загибель через це людини за статтею «терористичний акт».

«За попередніми даними слідства, вибух стався сьогодні близько 05:00 поблизу житлового будинку на вулиці Академіка Корольова. Водій автомобіля загинув. Служба безпеки спільно з Національною поліцією проводять комплексні заходи для встановлення всіх обставин події й причетних осіб», – йдеться в повідомленні.

Подробиць в СБУ не навели.

Раніше сьогодні поліція Одеської області повідомила, що вранці в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, внаслідок чого, за попередніми даними, загинув 21-річний власник транспортного засобу. Про причину вибуху там не повідомляли. За даними поліції, на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної в кінологічної служб обласної поліції.

Тим часом, місцеве видання «Думська» повідомило з посиланням на джерела, що загиблий був військовослужбовцем. За даними видання, був використаний дистанційний вибуховий пристрій.

Служба безпеки України регулярно повідомляє про затримання російських агентів, викриття й запобігання терористичним актам, які готують агенти спецслужб РФ, зокрема на військових і цивільних об’єктах. СБУ фіксує спроби використання завербованих українців для терактів, зокрема організації вибухів, і закликає громадян повідомляти про підозрілі пропозиції.

У СБУ наголошують, що значна частина – 22% – тих, кого російські спецслужби завербували для своїх завдань в Україні, є неповнолітніми. Проєкт розслідувань Радіо Свобода «Схеми» раніше виявив, що російські спецслужби масово використовують неповнолітніх українців для підпалів автомобілів військовослужбовців ЗСУ і будівель ТЦК в межах дезінформаційної кампанії РФ, метою якої є показати, що в Україні нібито існує активне підпілля, що в такий спосіб виступає проти загальної мобілізації.