В Одесі вибухнув автомобіль, загинув його 21-річний власник – поліція

Про причину вибуху поки що не повідомляють, на місці працюють слідчі
Поліція Одеської області повідомляє, що вранці в Київському районі Одеси вибухнув автомобіль, внаслідок чого, за попередніми даними, загинув 21-річний власник транспортного засобу.

«Повідомлення про вибух автомобіля Toyota на вулиці Академіка Корольова надійшло на спецлінію 102 сьогодні вранці», – йдеться в повідомленні.

Про причину вибуху поки що не повідомляють. За даними поліції, на місці працюють оперативники, слідчі, криміналісти з криміналістичною лабораторією, співробітники вибухотехнічної в кінологічної служб обласної поліції.

