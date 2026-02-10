Поліція: у Черкасах чоловік кинув у бік військовослужбовців ТЦК предмет, схожий на гранату

У Черкасах 9 лютого чоловік кинув у бік військовослужбовців Територіального центру комплектування і поліцейських предмет, схожий на гранату.

Як повідомляє пресслужба обласної поліції, 55-річного місцевого жителя затримали, наразі встановлюються всі обставини події.

За даними правоохоронців, під час заходів з оповіщення чоловік відмовився надати документи для перевірки, поводячись агресивно, він кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух.

Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти.

За цим фактом слідче управління ГУНП в Черкаській області розпочало кримінальні провадження за ч. 2 ст. 15 п.1 ч. 2 ст. 115 ст. 348 (замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця) КК України. Вирішується питання щодо повідомлення про підозру.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами.

Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.