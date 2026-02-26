Попалися на корупції чи стали елементом гри? Схеми в оборонці

Новий корупційний скандал

Затримали керівника СБУ у Житомирській області та командувача логістики Повітряних сил ЗСУ. Про схему розкрадання державних коштів, призначених на будівництво укриттів для літаків, повідомили у Генпрокуратурі та СБУ. Йдеться про суму понад 300 тисяч доларів, заявляють в СБУ.

Генеральний прокурор Руслан Кравченко зауважив: «Розкрадання коштів на оборону під час війни − пряма загроза національній безпеці. Відповідальність буде невідворотною, незалежно від обійманих посад».

Інші деталі У травні 2025 року було виділено 1,4 млрд грн для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. За словами генпрокурора Кравченка, перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена, при цьому розпочалося перерахування авансових платежів за договорами. «Щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей з проханням «посприяти» у підкупі керівництва військової контррозвідки. Останній погодився, виступив «гарантом» «угоди», оскільки особисто залучив одного з підрядників до схеми», – написав генпрокурор в телеграмі. За даними слідства, щоб уникнути відповідальності та забезпечити невтручання у процес перевірок, посадовці запропонували передати близько 13 млн грн (1% від фінансування об’єктів) за приховування розтрати бюджетних коштів, також планувалося залучення «лояльних» аудиторів для підготовки фіктивних висновків про якість будівництва. Генпрокурор Кравченко зазначив, що 25 лютого під час спроби передачі неправомірної вигоди учасників схеми затримано «на гарячому», вилучено 320 тисяч доларів США.

У Повітряних силах ЗСУ повідомили про початок службового розслідування. СБУ наразі публічно не коментувала справу.

Президент України Володимир Зеленський оперативно відреагував на викриття.

Він розповів, що заслухав доповіді СБУ, і додав, що доручив виконувачу обов’язків голови СБУ Євгенію Хмарі та його заступнику Олександру Покладу «працювати на очищення служби від тих, чий інтерес – зовсім не Україна».

«Є вже результати. Сьогодні були відповідні затримання, і дуже важливо, щоб були справедливі вироки. Кожен на державних посадах повинен працювати на Україну й заради України. Іншого не буде», – сказав Зеленський.

«Є певний оптимізм» – депутат Чернєв про можливу зустріч Зеленського, Трампа і Путіна

Тим часом у Женеві – нова зустріч делегацій. А президент США Дональд Трамп у розмові з Зеленським нібито сказав, що війну варто завершити впродовж місяця, про це пише Axios.

Про що це свідчить?

Саме формат зустрічі на рівні лідерів України, США та Росії може розблокувати переговорний процес. Про це заявив народний депутат від «Слуги народу», голова постійної делегації України у Парламентській асамблеї НАТО Єгор Чернєв, коментуючи заяву президента Володимира Зеленського про те, що наступна зустріч команд України, США та Росії на початку березня може дозволити перейти до зустрічі вже на рівні лідерів країн.

Це єдиний формат, який може дійсно зрушити ці переговори з мертвої точки

За його словами, нинішні контакти на рівні переговорних груп не дають відчутного результату, оскільки представники Росії не мають мандата на ухвалення ключових рішень.

«Я думаю, що це єдиний формат, який може дійсно зрушити ці переговори з мертвої точки. Те, що я чую від нашої переговорної групи: вони зустрічаються з переговорниками з Російської Федерації, які не мають мандата на ухвалення рішень. Тобто вони приїжджають із конкретною рамкою, за яку просто не можуть вийти щодо певних питань, наприклад, тієї ж вільної економічної зони. Вони везуть це до Москви, до Кремля. Путін щось обмірковує, відповідає, що ні, вони не готові. І далі вони привозять ту саму відповідь, що й минулого разу», – зазначив депутат.

Чернєв наголосив, що питання територій можна вирішити лише на рівні лідерів, і висловив стриманий оптимізм щодо можливої зустрічі.

«На рівні лідерів, знову ж таки, за присутності Трампа, можливо дещо по-іншому піде розмова. Тому що зараз основне питання цих переговорів, окрім гарантій безпеки, які йдуть окремими треками, це питання територій. Питання територій, я думаю, може бути вирішене виключно на рівні лідерів. Є певний оптимізм із цього приводу, але подивимося, чи справдиться такий оптимізм», – сказав він.

Про зустрічі в Женеві Секретар Ради національної безпеки й оборони Рустем Умєров повідомив про початок 26 лютого в Женеві двосторонньої зустрічі з американською делегацією: посланцем президента США Стівом Віткоффом і зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером. «Разом з економічною командою уряду детально опрацюємо prosperity package: механізми економічної підтримки й відновлення України, інструменти залучення інвестицій і довгострокової співпраці. Також разом із Давидом (Давид Арахамія, голова фракції «Слуга народу» у Верховній Раді – ред.) обговоримо підготовку до наступного раунду тристоронніх переговорів за участі російської сторони – необхідно синхронізувати позиції перед цим етапом», – написав Умєров у соцмережах. Важливим блоком він назвав також гуманітарний трек і питання можливих обмінів: «Розраховуємо на конкретні результати щодо повернення наших громадян». «Працюємо на практичні рішення. Про підсумки повідомимо після завершення зустрічі», – додав Умєров, який очолює українську делегацію на переговорах. Напередодні цю зустріч анонсував президент Володимир Зеленський. Він також висловив припущення, що наступний раунд тристоронніх переговорів України, США і Росії щодо припинення війни може пройти на початку березня: «Розраховуємо, що вона дасть можливість перейти до переговорів на рівні лідерів. Президент Трамп підтримує таку послідовність кроків. Лише так можна вирішити всі складні й чутливі питання та нарешті закінчити війну». Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців. Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стівен Віткофф днями в інтерв’ю Fox News заявив, що очікує на «хороші новини» в найближчі тижні, а також допускає зустріч президента України Володимира Зеленського з російським лідером Володимиром Путіним. Сам президент США перед переговорами в Женеві 17-18 лютого заявив, що Україні варто «швидко сісти за стіл переговорів». Раніше Трамп заявляв, що, на його думку, Росія хоче укласти угоду на тлі війни в Україні. Попри зусилля США з посередництва у припиненні війни, Росія не виявила готовності відступати від своїх жорстких вимог, які включають відмову України від територій Донбасу. У Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW. Тим часом Україна наполягає на сильних гарантіях безпеки від США і європейських союзників, які допомогли б захистити її від майбутньої російської агресії.

