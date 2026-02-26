НАБУ підозрює екскерівництво прокуратури на Прикарпатті в хабарництві

Національне антикорупційне бюро розслідує «систематичну корупцію» колишнє керівництво обласної прокуратури Івано-Франківщини – про це відомство, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили 26 лютого.

Правоохоронці, за повідомленням, повідомили про підозру колишнім керівнику Івано-Франківської обласної прокуратури та начальнику одного з управлінь цієї ж прокуратури.

«Вони вимагали та одержували неправомірну вигоду від компаній за непритягнення до кримінальної відповідальності їхніх працівників та закриття кримінальних проваджень», – йдеться в повідомленні.

НАБУ зафіксувало два таких випадки. У першому, який мав місце в 2021 році, прокурори нібито вимагали 100 тисяч доларів в обмін на ухвалення рішень в інтересах службових осіб держпідприємства та приватної компанії, яка заволоділа майном цього ДП. Посадовці, зокрема, обіцяли забезпечити закриття справи щодо заволодіння та непритягнення винних осіб до відповідальності. Справу закрили після одержання коштів.

Другий епізод, за твердженням НАБУ, полягав у тому, що підозрювані організували систематичне одержання неправомірної вигоди від приватного товариства, яке будувало дороги в Івано-Франківській області. З 2019 по 2021 рік підприємство «уклало контракти на сотні мільйонів гривень, з яких на вимогу прокурорів мало віддавати їм 3%». За це прокурори обіцяли невжиття заходів щодо можливих порушень під час робіт.

«У листопаді-грудні 2021 року зловмисники одержали частину обумовленої суми», – додає бюро.

САП уточнює, що керівник прокуратури, вступивши на посаду, залучив до діяльності з одержання неправомірної вигоди спільника, якого призначив начальником управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю.

Обом експосадовцям повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди. Правоохоронці не називають їхніх імен, їхня позиція щодо обвинувачень невідома. Прокуратура Івано-Франкцівщини справу не коментувала.