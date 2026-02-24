Президент запровадив санкції проти російських науковців та організацій, які поширюють пропаганду

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій проти російських науковців, керівників органів так званих окупаційних адміністрацій, а також організацій, які поширюють пропаганду та причетні до викривлення історії.

Як повідомляє пресслужба Офісу президента, серед 29 підсанкційних субʼєктів – російський пропагандист Олександр Чубарʼян, який є співавтором шкільного підручника з історії Росії, де виправдовується агресія РФ проти України, російський псевдоісторик та адепт «руского міра» Олексій Міллер і Артем Лагойський, який очолив російське міністерство культури Херсонської області.

Також Україна застосувала санкції проти 15 російських організацій та органів так званих окупаційних адміністрацій, які причетні, серед іншого, до фальсифікації історичних фактів, викрадення культурних цінностей із музеїв та заповідників Криму, привласнення документів Національного архівного фонду України та їх використання на користь агресора.

«Запровадили санкції проти культурної колонізації – проти тих, хто десятиліттями викривляв історію України та нав’язував імперські наративи. Це не питання культури як такої, а складова гібридної війни, спрямованої на підрив нашої ідентичності й державності», – заявив радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Головне управління розвідки Міноборони у жовтня минулого року оприлюднило дані про ще 178 історичних цінностей, викрадених російською владою на окупованих територіях України. Йдеться про понад 140 артефактів, виявлених під час незаконних археологічних розкопок у Криму. Розкопки велися на Південному передмісті Херсонесу Таврійського, в городищі Кадиківське (римський табір) та пам’ятці візантійської архітектури «Церква Іоанна Предтечі».

У липні 2025 року розвідка публікувала інформацію про ще 110 культурних цінностей, незаконно присвоєних Росією на території анексованого Криму.



