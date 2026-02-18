Музейні предмети мають обов’язково евакуювати із зони 50 км від лінії фронту – Мінкульт

Уряд затвердив запропонований Міністерством культури порядок евакуації музейних предметів у період воєнного стану, повідомила міністерка Тетяна Бережна 18 лютого.

«50 кілометрів від лінії фронту – тепер чітка зона обов’язкової евакуації музейних предметів. Це довгоочікуване рішення для захисту культурної спадщини в умовах повномасштабної війни», – заявила вона в своїх соцмережах.

Як уточнює Мінкульт, відомство підготувало документ за результатами аналізу практики евакуації впродовж останніх років. Під час його розробки враховані «слабкі місця попередніх процедур та пропозиції громадянського суспільства».

Бережна назвала нову модель чіткою й менш бюрократичною.

Відтепер, за її словами, евакуація обовʼякова:

для територій у межах 50 км від лінії бойового зіткнення

для територій, внесених до Переліку бойових дій

за рішенням ОВА, за погодженням із військовим командуванням

Водночас евакуйовані цінності можуть бути розміщені не менше ніж за 75 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

«Ми суттєво спростили процедури. Мінкульт ухвалює рішення щодо державних установ. Обласні військові адміністрації щодо комунальних. І керівник закладу отримує право діяти самостійно в разі загрози, без очікування погоджень. Запроваджуємо систему трьох черг евакуації, залежно від цінності», – заявила Бережна.

Читайте також: «Є небезпека появи окупантів»: як рятують музейні цінності на півдні

Вона додала, що рішення про повернення евакуйованих цінностей має бути ухвалене протягом 12 місяців після завершення воєнного стану. Якщо повернення неможливе, для них мають визначити нове безпечне місце зберігання. При цьому установи зберігають право контролювати стан своїх предметів.

На березень 2025 року Міністерство культури зафіксувало пошкодження 1 419 пошкоджених пам’яток культурної спадщини в Україні. З них національного значення – 139, місцевого – 1 184, щойно виявлених – 96.