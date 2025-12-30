Музичну академію імені Чайковського перейменували – Мінкульт

Національну музичну академію України імені П. І. Чайковського перейменували – відтепер заклад має назву Національна музична академія України, повідомляє пресслужба Міністерства культури України.



Рішення ухвалили на підставі висновку експертної комісії Українського інституту національної пам’яті, яка визначила, що використання імені Петра Чайковського в назві закладу є символікою російської імперської політики та не відповідає чинному законодавству.

У Мінкульті зауважують, що перейменування не впливає на статус, освітній процес чи мистецьку діяльність академії.

Наступним кроком стане публічне обговорення з колективом закладу, експертним середовищем та громадськістю питання присвоєння нового імені Національній музичній академії України.

Навчальний заклад це рішення Мінкульту наразі не коментував.

Вчена рада закладу у червні 2022 року звернулася з проханням до влади не змінювати назву музакадемії. Представники закладу заявили про «високу честь» для музакадемії «нести ім’я українського композитора Петра Ілліча Чайковського, який є одним із засновників Київської консерваторії, творчість якого належить світовому мистецтву та складає невід’ємну частину історії культури і духовної спадщини України».

Водночас студенти і випускники Національної музичної академії України імені П.І. Чайковського виступили з відкритим листом за перейменування навчального закладу, бо, на їхню думку, «Чайковський – символ російської культури», а світова музична спільнота вважає його російським композитором.

У липні 2022 року експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики рекомендувала відмовитися від імені Чайковського в назві київської Національної музичної академії.



