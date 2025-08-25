У Львові завершують ексгумацію воїнів Польської армії

У Львові, за попередньою інформації, знайдені останки понад 40 воїнів Польської армії, які загинули у вересні 1939 року. Бійці обороняли Львів від німецького війська.

Загалом, за попередньою інформацією, у братській могилі знайдені останки до 50 військових. 6 останків на сьогодні вдалося ідентифікувати.

У братській могилі знайшли також і речі воїнів – це ґудзики від польської форми, ознаки військових звань, зброю, військові шоломи, жетони.

«Рештки ексгумують, їх розкладуть, проведуть експертизу ДНК-аналізів. І лише після того, можна назвати конкретну цифри, скільки тут було поховано загиблих людей. Мають бути жертви верифіковані з судмедекспертами і лиш після того скажемо, чи це тільки поляки, чи там і українці, які воювали у Польській армії. Це питання додаткових досліджень», ‒ каже заступник міністра культури та стратегічних комунікацій України Андрій Наджос.

Пошуково-ексгумаційні роботи у Львові триватимуть до 30 серпня.

Віднайдені у Львові останки воїнів Польської армії після всіх проведених експертиз та ідентифікацій перепоховають на військовому цвинтарі у Мостиськах Львівської області.

30 вересня спільна українсько-польська група фахівців мали б розпочати пошукові роботи на території Польщі. Юречкова (Юркова) ‒ бойківське село, з якого були примусово виселені українські селяни у 1947 році. За інформацією української сторони, у цьому селі є братська могила вояків УПА, які обороняли село і українців та загинули в бою з військовими підрозділами Армії Людової 4 березня 1947 року.

У квітні ексгумаційні роботи проводилися у Пужниках на старому цвинтарі, де були поховані поляки, які були загинули у ніч з 12 на 13 лютого 1945 року.



