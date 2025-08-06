Мінкульт: у вересні Україна планує почати ексгумаційні роботи на території Польщі

У вересні 2025 року Україна планує почати ексгумаційні роботи на території Польщі. Про це в інтерв’ю «Укрінформ» повідомив заступник міністра культури та стратегічних комунікацій Андрій Наджос.



«Українська сторона готується до таких робіт на території Польщі – в селищі Юречкова. Плануємо провести підготовчий виїзд туди в середині серпня, а у вересні – розпочати розкопки. Хочемо встигнути до початку сезону дощів», – розповів він.

За словами заступника міністра, у грудні Україна та Польща обмінялися списками можливих місць для ексгумаційних робіт: поляки передали 13 локацій, українці їм – 4.

У Львові українсько-польська група фахівців нині проводить пошуково-ексгумаційні роботи на території колишнього цвинтаря. Це вже друге місце, де тривають такі роботи.

У квітні ексгумаційні роботи проводилися у Пужниках на старому цвинтарі, де були поховані поляки, які були загинули у ніч з 12 на 13 лютого 1945 року.