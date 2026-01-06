Мінкульт передав Миколаївський костел у Києві релігійній громаді – Бережна

Костел св. Миколая в Києві передали в користування місцевій римо-католицькій парафії – про це повідомила журналістам міністерка культури Тетяна Бережна 6 січня.

«Сьогодні в нас відбувається дійсно історична подія, костел передається в користування релігійній громаді. Це означає, що вони зможуть тут без обмежень проводити меси, інвестувати свій час, зусилля й кошти у відновлення цього собору. Ми розуміємо, наскільки це важливо, щоб у цей собор знову повернулося життя», – сказала вона.

За словами Бережної, Мінкульту знадобився «певний час», щоб підготувати передачу в правовому полі.

Суспільний мовник додає, що Національний будинок органної та камерної музики досі розташований у приміщенні костелу, триває пошук іншої будівлі.

Напередодні Римсько-католицька парафія св. Миколая в Києві повідомила, що костел у Києві можуть передати у користування громаді на 50 років.

Миколаївський костел у Києві, який є пам’яткою національного значення, зазнав пошкоджень внаслідок російської атаки в грудні 2024 року.

У травні 2025 року римсько-католицька парафія звернулася до президента Зеленського з проханням посприяти передачі їй костелу.



