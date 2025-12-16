Госпітальєрку Ірину Цибух проголосили «Праведницею Польського саду»

У Музеї історії польських євреїв POLIN у Варшаві 16 грудня відбулися урочистості з нагоди проголошення номінантів «Польського саду праведників». Праведниками 2025 року стали українка, госпітальєрка, Герой України Ірина Цибух («Чека»), учасники руху опору «Біла троянда», німці, брат і сестра Ганс і Софі Шолль, польський історик, публіцист єврейського походження Мар’ян Турський.

Обирає лауреатів премії Праведників Комітет Фонду Саду Праведників, який складається з видатних діячів культури, науки та освіти, представників неурядових організацій. І щороку, у Європейський день пам’яті праведників, заснований Європейським парламентом, Комітет фонду «Сад праведників» оголошує імена людей, які протягом свого життя вчинили благородні вчинки. Цих людей вшановують у Саду Праведників у Варшаві. На їхню честь посаджені дерева, що символізують урятовані ними життя.

Варшавський сад – це перший Сад Праведників у Польщі та один із десятків Садів Праведників у світі.

Представляючи лауреатку Ірину Цибух, колишній посол Польщі в Україні Марек Зюлковський наголосив: «Сьогоднішня Праведниця – Ірина Цибух – втілення культури свободи, що розвивалася в Україні протягом останньої чверті століття: на Майдані під час Помаранчевої революції 20 років тому та Революції Гідності 2013 року, в якій Ірина вже брала участь. Ці революції соціалізували та модернізували українську демократію, надавши українській політиці чітко проєвропейського характеру. Як студентка та журналістка, Ірина бачила необхідність долучитися до найскладніших викликів. Вона стверджувала, що національна пам'ять має бути відповідальністю не лише державних установ, а й громадян».

Ірина Цибух народилася у Львові 1 червня 1998 року. Здобула журналістську освіту. Служила в медичному батальйоні «Госпітальєри» і відбула кілька ротацій на передовій ще з 2014 року. У 2017-му стала працювати на «Суспільному» телебаченні. Повномасштабна війна з Росією застала її у східних регіонах України, де Ірина Цибух презентувала документальний фільм. Згодом Ірина Цибух повернулася до добровольчого батальйону «Госпітальєри». 29 травня 2024 року в неповні 26 років загинула під час евакуації поранених у Донецькій області.

Фонд «Сад праведників», який створений у 2014 році, вшановує і пропагує погляди та біографії праведників, які в Європі та за її межами рятували життя інших або захищали людську свободу та гідність.

Званням праведника «Польського саду» удостоєні, зокрема, брати митрополит Української греко-католицької церкви Андрей і Климентій Шептицькі, громадський діяч Яцек Куронь.



