Підприємцю, у якого «Укрпошта» закуповує коробки і який має паспорт РФ, бізнес в Росії та окупації, повідомили про підозру

У Києві затримали та повідомили про підозру директору картонно-тарного підприємства, який після початку повномасштабного вторгнення продовжив співпрацю з Росією. Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За процесуального керівництва Дніпропетровської обласної прокуратури йому повідомили про підозру у пособництві державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України), суд обрав безальтернативний запобіжний захід − тримання під вартою.

За даними джерел «Схем» (Радіо Свобода) у правоохоронних органах, йдеться про бізнесмена Геннадія Мініна, власника «Рубіжанського картонно-тарного комбінату».

Раніше у розслідуванні «Схем» у співпраці з проєктами «Слідство.Інфо» та KibOrg йшлося про те, що цей український політичний та бізнес-діяч, колишній депутат райради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» під час повномасштабного вторгнення продовжував займатися підприємництвом у сфері виробництва, збору та переробки картону не лише в Україні, де є провідним виробником, а також в РФ та, ймовірно, на окупованій Росією території. Про це свідчать внутрішні документи його підприємств на окупованих частинах Донецької та Луганської областей: компанії перереєструвалися за російським законодавством. Сам підприємець це заперечив.

У розслідуванні також йшлося про те, що він має російський паспорт, а свого часу Віктор Медведчук просив президента РФ Володимира Путіна, серед іншого, зняти російські санкції з компаній цього бізнесмена, і йому це вдалося.

За даними слідства, ще у 2021 році підприємство уклало договір із російським виробником на поставку обладнання вартістю понад 1,1 млн євро.

«У межах виконання угоди на рахунки російської компанії було перераховано 810 тис. євро передплати. Після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну, попри встановлену урядом заборону на імпорт товарів з держави-агресора, директор підприємства продовжив співпрацю з Росією. Для обходу обмежень підозрюваний залучив білоруську компанію-посередника. Саме на неї оформили поставку обладнання, яке згодом ввезли на територію України транзитом через одну з країн ЄС», – йдеться у повідомленні генпрокурора.

У межах цієї схеми, за даними слідства, російському постачальнику перерахували залишок за договором у розмірі понад 382 тис. євро.

«Для прискорення поставок підозрюваний також пообіцяв представнику агресора додаткові 92,4 тис. євро за швидке відвантаження та покриття ПДВ. Таким чином чоловік добровільно та свідомо сприяв отриманню прибутку підприємством держави-агресора, частина якого у вигляді податків надходить до бюджету РФ та використовується для фінансування її збройних сил», – йдеться в повідомленні.

Раніше про Геннадія Мініна, його родину та бізнес в Україні, РФ і, ймовірно, в окупації, розповіли у спільному розслідуванні журналісти. Зокрема, «Схеми» у співпраці з проєктами «Слідство.Інфо» та KibOrg встановили, що після так званого «приєднання» Володимиром Путіним Донеччини і Луганщини до Росії, підприємства Геннадія Мініна – «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (РКТК) і «Донмакр» (відповідно до YouControl входить в корпоративну групу РКТК) – перереєструвалися у відповідності до законодавства РФ.

Восени 2022-го у РКТК і «Донмакр» з’явилися компанії-клони в реєстрі юридичних осіб Росії. Це фірми з такими ж назвами, що і в українських компаній – ЧАО «РКТК» та ООО «Донмакр». У реєстрі РФ керівником «Рубіжанського картонно-тарного комбінату» вказаний Геннадій Мінін.

Співвласники російського «Донмакру» – російський клон ЧАО «РКТК» та двоє підприємців, які значаться бізнес–партнерами Мініна в українському картонному бізнесі.

Завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалось дістати низку документів, що стосуються діяльності цих компаній.

В них біля прізвища Геннадія Мініна стоять підписи, схожі на підписи бізнесмена з офіційних сайтів його українських підприємств.

У коментарі журналістам Мінін заперечив, що це його підпис. У письмовій відповіді підприємця, яку «Схемам» пізніше надіслав його адвокат, також було зазначено, що він не ставив підписи у документах російських компаній-клонів.

Відповідно до інформації, наданої проєктом KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. На це вказують і результати перевірки паспортів на сайті російської податкової служби. Журналісти додатково верифікували це, знайшовши індивідуальні податкові номери Мініних в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ.

У коментарі Мінін заявив: «Я не громадянин Російської Федерації, я громадянин України».

У розслідуванні журналісти також встановили, що родичі Мініна мають бізнес з переробки паперу та виготовлення гофроупаковки у Росії. У фінансових звітах «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (РКТК) значиться основним акціонером підприємства «Пэкэджинг Кубань» у Краснодарському краї.

«Пэкэджинг Кубань», як і РКТК, виготовляє гофроупаковку, але переважно працює на російський ринок. Під час спілкування з журналістом Мінін підтвердив: «у нас є така компанія, вона в Росії, так».

Нині в Україні Мінін володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки. У тому числі і «Трипільським пакувальним комбінатом» на Київщині, який, за даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення уклав з «Укрпоштою» контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень. Журналісти звернулись до «Укрпошти» з проханням прокоментувати віднайдені факти і чекають на відповідь.

Мінін обирався депутатом Луганської облради від «Партії регіонів» у 2010 році та Сіверськодонецької райради у 2020-му, від уже забороненої в Україні ОПЗЖ, йдеться у розслідуванні. У тому ж 2020-му році лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук мав зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним і просив зняти російські санкції з деяких українських компаній. Путін погодився, російські економічні обмеження скасували щодо трьох українських підприємств, одне із них – РКТК Мініна.