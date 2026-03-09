На два фронти? Російський паспорт і український слід у картонному бізнесі в РФ і на окупованих територіях

Ви хочете відправити посилку, приходите на «Укрпошту» – купуєте там картонну коробку, щоб упакувати. І навіть не здогадуєтеся, що найімовірніше її виготовили на підприємстві, власник якого отримав російське громадянство та провадить діяльність і в Україні, і в Росії, та, як вказують документи, і на окупованих територіях. Хоча сам підприємець стверджує, що на документах, які це вказують, його підпис підробили. А ще – свого часу цей бізнес врятував від санкцій Кремля особисто Віктор Медведчук, бо домовився про це з Володимиром Путіним.

Цей кейс потрапив у поле зору журналістів ще в минулому році. Оскільки факти вже частково перебували у фокусі українських правоохоронців і тривали слідчі дії, редакція ухвалила рішення відтермінувати публікацію - щоб розголос не зашкодив процесу збору доказів. Нині, коли офіційне слідство наблизилось до завершення, журналісти оприлюднюють результати власного розслідування.

Більше – у новому матеріалі «Схем» (Радіо Свобода) у співпраці з проєктами «Слідство.Інфо» та KibOrg.

«Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (РКТК) на Луганщині до повномасштабного вторгнення був лідером на ринку виробників гофротари (картонної упаковки) в Україні.

Будівлю комбінату зводили у 1980-х. А запустили виробництво у 1991-му, коли РКТК очолив Геннадій Мінін, який до того працював на аналогічних підприємствах у Казахстані, Узбекистані і Росії.

Саме з Геннадієм Мініним уже понад 35 років асоціюють успішну діяльність і розвиток РКТК та підприємств, що входять до однойменної умовної групи компаній.

За даними аналітичної платформи YouControl, в Україні Мінін володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу та виготовленням картонної упаковки.

У тому числі і «Трипільським пакувальним комбінатом» на Київщині, який, за даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення уклав з «Укрпоштою» контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень.

Журналісти звернулись до «Укрпошти» з проханням прокоментувати віднайдені факти і чекають на відповідь.

Але разом із цим «Схеми» з’ясували, що у цього бізнесу є й інший бік.

Журналісти отримали документи, які вказують на те, що Геннадій Мінін, його родичі та бізнес-партнери мають підприємства не лише в Україні, а й у Росії та на окупованих російською армією українських територіях.

Картонна імперія

Зв’язки Мініна з Росією, з одного боку, начебто лежать на поверхні. По-перше, бізнесмен там народився, по-друге, звідти ж його дружина. Але коли йдеться саме про бізнес-зв’язки, то їх Мінін демонструє публічно, але при цьому приховує документально.

Журналісти звернули увагу на фрагмент фільму про РКТК, викладеному в Youtube, за участю бізнесмена, де стверджувалось, що «Рубіжанський картонно–тарний комбінат» став основним акціонером підприємства «Пэкэджинг Кубань» в місті Тимошевськ Краснодарського краю.

Але в деклараціях Геннадія Мініна за 2020-21 роки немає згадок про «Пэкэджинг Кубань». Хоча якщо відкрити фінансові звітності російського підприємства за ці ж роки, то можна побачити, що РКТК на 100% ним володіє.

«Пэкэджинг Кубань», як і «Рубіжанський картонно-тарний комбінат», виготовляє гофроупаковку, але переважно працює на російський ринок, і відповідно – вітає своїх клієнтів з місцевими «великими святами». Наприклад, з днем Росії.

Під час спілкування із журналістами Геннадій Мінін зазначив:

«Що стосується «Пэкэджинг Кубань», у нас є така компанія, вона в Росії, так», але не відповів на запитання, чому не вказував її у cвоїй декларації, будучи депутатом Сіверськодонецької райради.

Згодом адвокат бізнесмена надіслав письмове уточнення, що ні Геннадій Мінін, ні РКТК «ніколи не здійснювали оперативного контролю над вказаною компанією» і що, починаючи з 2022 року, була втрачена «будь-яка можливість контролю – у зв’язку із повним розірванням Україною відносин з країною-агресором».

Якщо досліджувати пов’язаних із компанією «Пэкэджинг Кубань» осіб, то вони виводять на низку російських бізнес-структур, пов'язаних із «Рубіжанським картонним комбінатом» та родичами Геннадія Мініна.

Членом ради директорів «Пэкэджинг Кубань» є Кирило Мінін. Це син Геннадія Мініна. Він є співвласником десятка російських компаній у Краснодарському краї та в Ростовській області, що працюють переважно у сфері виготовлення та продажу паперу і поліграфії.

Однією із них – «Папир Групп» – до 2017-го співволоділа дружина Геннадія Мініна – Наталія. В іншій – «Папир», за даними KibOrg, отримував зарплату сам бізнесмен.

Відповідно до інформації з витоків російської бази реєстрацій, разом із Кирилом Мініним мав спільну прописку росіянин Андрій Нікулін. У нього – ще п'ять компаній, що торгують картоном у Воронезькій та Ростовській областях, а утилізують папір у Краснодарському краї.

Зв’язки Нікуліна повернули журналістів знову в Україну: він володів кіпрською компанією «Каракун Інвестментс», яка у свою чергу є співзасновницею компанії «Дарпак». Зараз це фірма Марії Кібірєвої – доньки Геннадія Мініна. «Дарпак» виробляє паперові вироби, як і ще дві компанії, у яких має частки Марія.

Для чого все це знати?

Щоб оцінити масштаби українського і російського бізнесу Геннадія Мініна та його родичів.

Допомога від Медведчука

На цьому етапі варто додати історії і політичного контексту. Геннадій Мінін – не лише бізнесмен, а й політик, що балотувався від проросійських партій.

«Стрімголов бігти до Європи, не враховуючи особливостей ментальності та підходу людей, не давши схаменутися і просто цю справу ламати – я вважаю це недоцільним», – казав Мінін у жовтні 2014-го.

Мінін обирався депутатом Луганської облради від «Партії регіонів» у 2010 році та Сіверськодонецької райради від ОПЗЖ у 2020-му (обидві вже заборонені в Україні). На перший погляд може здатися, що це не так політика, як робота в органах місцевого самоврядування. Але далеко не за кожного депутата райради Віктор Медведчук як голова політради партії ОПЗЖ заступався перед Володимиром Путіним і просив зняти накладені Росією санкції.

У жовтні 2020 року відбулася зустріч Путіна із Медведчуком. Відповідно до стенограми цієї розмови, лідер ОПЗЖ попросив російського президента зняти санкції з деяких українських компаній. Мовляв, через це «десятки підприємств по всій Україні були зачинені».

Через вісім днів Путін погодився. Російські економічні обмеження скасували проти трьох українських підприємств. Одне із них – «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» Геннадія Мініна.

Зняття санкцій дозволило підприємству продовжувати постачати паперову продукцію з України в Росію.

За даними міжнародної бази імпорту-експорту ImportGenius, протягом 2020-2021 років РКТК відправив туди картону майже на 7,5 мільйонів гривень.

Російський паспорт

І ще один важливий аспект. Відповідно до інформації, наданої проєктом KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. На це вказують і результати перевірки паспортів на сайті російської податкової. Журналісти додатково верифікували це за допомогою даних, вказаних у паспортах, віднайшовши індивідуальні податкові номери Мініних в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ.

У коментарі журналістам Геннадій Мінін заперечив: «Я – не громадянин Російської Федерації, я – громадянин України». А його адвокат пізніше надав додаткові пояснення: стверджує, що факт присвоєння російського податкового номера дійсно мав місце, однак «жодних паспортних документів Росії клієнтом ніколи не отримувались у зв'язку із відсутністю громадянства та навіть відсутністю права на таке громадянство».

Втім, на те, що Геннадій Мінін має не лише російський ІПН, а й російське громадянство, вказують ще й результати перевірки номера паспорта, пов’язаного з податковим номером Геннадія Мініна, на порталі «Госуслуги». Цей державний інтернет-ресурс забезпечує доступ фізичних та юридичних осіб до відомостей про державні та муніципальні послуги в Росії. За даними з сайту «Госуслуги», станом на березень 2026 року паспорт Мініна є дійсним.

Крім цього, за інформацією KibOrg, отриманою з витоку даних про клієнтів банків РФ, у Геннадія Мініна є вкладення у російському підсанкційному «Сбербанку». Дані про це вказані за 2021, 2022, 2023 і 2024 роки. Адвокат бізнесмена це заперечує.

Компанії-клони

У березні 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну і під час боїв на Луганщині, «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» зазнав значних руйнувань.

Вже під час окупації, у січні 2023-го, керівництво Луганської адміністрації повідомило, що окупанти вивозять обладнання з комбінату. А після «приєднання» 30 вересня президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про «приєднання» до РФ (фактично анексію) частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької і Луганської областей.

Україна та Захід засудили цю спробу анексії.

Київ, Вашингтон, а також Британія і Канада оголосили про нові санкції проти РФ.

Україна заявляє, що озброєним шляхом боротиметься за повернення окупованих територій під свій контроль. Володимиром Путіним Донеччини і Луганщини до Росії підприємства Геннадія Мініна – РКТК і «Донмакр» перереєструвалися у відповідності до російського законодавства.

Восени 2022-го в РКТК і у «Донмакр» з’явилися компанії-клони в реєстрі юридичних осіб РФ. Це фірми з такими ж назвами, що і в українських компаній – ЧАО «РКТК» та ООО «Донмакр».

У реєстрі РФ керівником «Рубіжанського картонно-тарного комбінату» вказаний Геннадій Михайлович Мінін.

Співвласниками російського «Донмакру» значаться російський клон РКТК та двоє підприємців Олександр Бабаш та Антон Воронін, які є бізнес–партнерами Геннадія Мініна в українському картонному бізнесі.

Чи могли ці фірми-клони з'явитися у російському реєстрі автоматично або без відома самого Геннадія Мініна та його компаньйонів? Можна припустити, що так. Але завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалося отримати документи, які можуть свідчити про зворотне.

Один з документів – це договір на ведення реєстру власників цінних паперів між російським РКТК і компанією «Южно-региональный регистратор». Дата – 15 листопада 2024 року. На останній сторінці – печатка РКТК з позначкою «ЛНР» Підтримуване Росією угруповання та підпис біля прізвища Геннадія Мініна.

Інший документ – це статут російського РКТК, також від 15 листопада 2024 року. На останній сторінці – та ж печатка РКТК з позначкою «ЛНР» і знову підпис біля прізвища Геннадія Мініна.

Третій документ стосується вже компанії «Донмакр»: це протокол зборів учасників від 18 травня 2023 року. У шапці – «Донецька народна республіка» Підтримуване Росією угруповання, у порядку денному, серед іншого – розгляд питання про приведення документів юридичної особи до відповідності із російським законодавством. У документі представником співзасновника – РКТК – зазначений Геннадій Мінін, як секретар засідання.

На останній сторінці – так само підпис біля його прізвища.

І всі ці підписи схожі на ті підписи Мініна, що є на сайті українського РКТК та «Трипільського пакувального комбінату».

Журналісти звернулись за коментарем до Геннадія Мініна.

– Ми отримали документи, які вказують на те, що ви, ймовірно, брали участь у перереєстрації РКТК і фірми «Донмакр» за російським законодавством після повномасштабного вторгнення – уточнив журналіст Максим Савчук.

– Що-що? Та ви збожеволіли, чи що? Як я міг брати (участь – ред.)? Хто це вам сказав? – відреагував Геннадій Мінін.

– Є підписи, протокол засідань та статут.

– За мене там міг будь хто ухвалити рішення. Ну, і що далі?

– Там є підписи, схожі на ваші.

– Ну, з чого ви вирішили, що підпис мій? Може, хтось там лівою рукою підписав?

– Ми порівняли із підписами, які є на документах українських компаній.

– Ще раз кажу, ви подивіться, може, там хтось інший це зробив? Я впевнений, що не підписував.

У письмовій відповіді Геннадія Мініна, яку «Схемам» пізніше надіслав його адвокат, також було зазначено, що бізнесмен не ставив підписи у документах російських компаній-клонів.

«Клієнт ніколи не знайомився та не підписував вказаних документів, а зображення його підпису виготовлені або шляхом проставлення факсиміле, або шляхом накладення електронного зображення підпису, про що очевидно свідчить їх повна ідентичність. (...) Крім того, існування вказаних зображень документів може свідчити про неправомірні дії третіх осіб з метою заволодіння активами ПрАТ «РКТК», які залишились у м. Рубіжному Луганської області, або направлені на завдання іншої шкоди клієнту, у тому числі репутаційної. (...) За фактом отримання документів, на які нанесено зображення, які імітують підпис клієнта, ПрАТ «РКТК» звернулось до правоохоронних органів для встановлення обставин, що можуть свідчити про вчинення протиправних дій, направлених проти клієнта та ПрАТ «РКТК», – йдеться у листі від адвоката.

Отже, виходить, що бізнесмен Геннадій Мінін, його родичі та бізнес-партнери володіють десятками підприємств із переробки паперу та виготовлення гофроупаковки в Україні та Росії. У 2020 році найбільше з них – РКТК – захистив від російських санкцій Віктор Медведчук, нині обвинувачений у державній зраді.

Після повномасштабного вторгнення і окупації територій Донеччини та Луганщини підприємства Мініна перереєстрували у відповідності до російського законодавства. Підписи на документах цих компаній, схожі на підписи бізнесмена, що стоять на документах українських фірм, однак і Мінін, і його адвокат це заперечують. За даними російської податкової та порталу «Госуслуги» у самого Геннадія Мініна є російське громадянство, а, за даними KibOrg – ще й вкладення у російському підсанкційному банку.