Підприємець, у якого «Укрпошта» закуповує коробки, має паспорт РФ і бізнес в Росії та в окупації – розслідування

Український політичний і бізнес-діяч, колишній депутат райради від проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя» Геннадій Мінін під час повномасштабного вторгнення Росії продовжував займатися підприємництвом у сфері виробництва, збору і переробки картону не лише в Україні, де є провідним виробником, але, ймовірно, і на окупованій РФ території. Про це свідчать внутрішні документи його підприємств на окупованих частинах Донецької і Луганської областей: компанії перереєструвалися за російським законодавством, йдеться у розслідуванні «Схем» (Радіо Свобода) у співпраці з проєктами «Слідство.Інфо» і KibOrg. Сам підприємець це заперечує.

У розслідуванні також йдеться про те, що Мінін має російський паспорт, а свого часу Віктор Медведчук (тоді – лідер ОПЗЖ) просив президента РФ Володимира Путіна, серед іншого, зняти російські санкції з компаній цього бізнесмена, і йому це вдалося.

У березні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ і під час боїв на Луганщині «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (РКТК), яким володіє Геннадій Мінін, зазнав значних руйнувань.

У січні 2023-го керівництво Луганської адміністрації повідомило, що окупанти вивозять обладнання з комбінату. Журналісти з’ясували, що після так званого «приєднання» Володимиром Путіним Донеччини і Луганщини до Росії, підприємства Геннадія Мініна – РКТК і «Донмакр» (відповідно до YouControl входить в корпоративну групу РКТК) – перереєструвалися у відповідності до законодавства РФ.

Восени 2022-го у РКТК і «Донмакр» з’явилися компанії-клони в реєстрі юридичних осіб Росії. Це фірми з такими ж назвами, що і в українських компаній. У реєстрі РФ керівником «Рубіжанського картонно-тарного комбінату» вказаний Геннадій Мінін.

Співвласниками російського ООО «Донмакр» значаться російський клон ЧАО «РКТК» і двоє підприємців, які є бізнес–партнерами Мініна в українському картонному бізнесі.

Завдяки джерелам журналістів у російській податковій, вдалося дістати низку документів, в яких стоять підписи, схожі на підписи Геннадія Мініна з офіційних сайтів його українських підприємств.

Один із документів – це договір на ведення реєстру власників цінних паперів між російським РКТК і компанією «Южно-региональный регистратор», датований 15 листопада 2024 року. На останній сторінці – печатка РКТК, з позначкою «ЛНР» і підпис, ймовірно, Мініна.

Те саме журналісти побачили і в іншому документі – це статут російського РКТК, також від 15 листопада 2024 року.

Третій документ стосується компанії «Донмакр»: це протокол зборів учасників від 18 травня 2023 року.

У шапці – так звана «Донецька народна республіка», у порядку денному, серед іншого – розгляд питання про приведення документів юридичної особи до відповідності з російським законодавством. У документі представником співзасновника – РКТК – зазначений Геннадій Мінін, як секретар засідання. На останній сторінці – схожий на його підпис.

У коментарі журналістам Мінін все це заперечив. У письмовій відповіді підприємця, яку «Схемам» пізніше надіслав його адвокат, також було зазначено, що він не ставив підписи у документах російських компаній-клонів.

«Клієнт ніколи не знайомився і не підписував вказаних документів, а зображення його підпису виготовлені або шляхом проставлення факсиміле, або шляхом накладення електронного зображення підпису, про що очевидно свідчить їх повна ідентичність. (...) Крім того, існування вказаних зображень документів може свідчити про неправомірні дії третіх осіб з метою заволодіння активами ПрАТ «РКТК», які залишились у м. Рубіжному Луганської області, або направлені на завдання іншої шкоди Клієнту, у тому числі репутаційної. (...) За фактом отримання документів, на які нанесено зображення, які імітують підпис Клієнта, ПрАТ «РКТК» звернулося до правоохоронних органів для встановлення обставин, що можуть свідчити про вчинення протиправних дій, направлених проти Клієнта і ПрАТ «РКТК», – йдеться у листі від адвоката.

Відповідно до інформації, наданої проєктом KibOrg, Геннадій Мінін і його дружина Наталія мають російське громадянство. На це вказують і результати перевірки паспортів на сайті російської податкової. Журналісти додатково верифікували це, віднайшовши індивідуальні податкові номери Мініних в офіційному реєстрі Федеральної податкової служби РФ. Також, за даними з сайту «Госуслуги», станом на березень 2026 року його російський паспорт є дійсним.

У коментарі Мінін заявив: «Я не громадянин Російської Федерації, я громадянин України».

Крім цього, за інформацією KibOrg, отриманою з витоку даних про клієнтів банків РФ, у Геннадія Мініна є вкладення у російському підсанкційному «Сбербанку». Дані про це вказані за 2021, 2022, 2023 і 2024 роки. Адвокат бізнесмена це заперечує.

У розслідуванні журналісти встановили, що родичі Мініна мають бізнес із переробки паперу й виготовлення гофроупаковки у Росії. У фінансових звітах «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» (РКТК) значиться основним акціонером підприємства «Пэкэджинг Кубань» у Краснодарському краї.

«Пэкэджинг Кубань», як і РКТК, виготовляє гофроупаковку, але переважно працює на російський ринок. Під час спілкування з журналістом Мінін підтвердив: «у нас є така компанія, вона в Росії, так». Однак не відповів на запитання, чому не вказував її у своїх деклараціях, як депутата.

Син бізнесмена – Кирило Мінін, є членом ради директорів «Пэкэджинг Кубань». Він також є співвласником десятка російських компаній у Краснодарському краї та у Ростовській області РФ, що працюють переважно у сфері виготовлення і продажу паперу й поліграфії. Однією із них – «Папир Групп» – до 2017-го співволоділа дружина Геннадія Мініна Наталія. В іншій – «Папир», за даними проєкту KibOrg, отримував зарплату сам бізнесмен. Відповідно до інформації з витоків російської бази реєстрацій, разом із Кирилом Мініним мав спільну прописку росіянин Андрій Нікулін. У нього – ще п'ять компаній, що торгують картоном у Воронезькій і Ростовській областях РФ, а утилізують папір у Краснодарському краї Росії. Нікулін також володів кіпрською компанією, яка у свою чергу є співзасновницею компанії «Дарпак». Зараз це фірма Марії Кібірєвої – дочки Геннадія Мініна. «Дарпак» виробляє паперові вироби, як і ще дві компанії, у яких має частки Марія.

Нині в Україні Мінін володіє низкою бізнес-структур, що займаються переробкою паперу і виготовленням картонної упаковки. У тому числі і «Трипільським пакувальним комбінатом» на Київщині, який, за даними модуля аналітики Bi Prozorro, з початку повномасштабного вторгнення уклав з «Укрпоштою» контракти на постачання коробок і ящиків на суму майже 90 мільйонів гривень. Журналісти звернулися до «Укрпошти» з проханням прокоментувати віднайдені факти і чекають на відповідь.

Мінін обирався депутатом Луганської облради від Партії регіонів у 2010 році й Сіверськодонецької райради у 2020-му, від уже забороненої в Україні ОПЗЖ, йдеться у розслідуванні. У тому ж 2020 році лідер ОПЗЖ Віктор Медведчук мав зустріч із президентом РФ Володимиром Путіним і просив зняти російські санкції з деяких українських компаній. Путін погодився, російські економічні обмеження відмінили проти трьох українських підприємств, одне із них – «Рубіжанський картонно-тарний комбінат» Мініна.