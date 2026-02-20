Суд у окупованій Керчі засудив «Свідка Єгови» до 6 років ув’язнення

Підконтрольний Росії Керченський міський суд засудив 54-річного члена релігійної організації «Свідки Єгови» Віталія Бурика до шести років колонії, передає проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на Європейську асоціацію «Свідків Єгови».

Бурика звинуватили в організації діяльності екстремістської організації. Згідно з повідомленням, відповідне рішення ухвалив суддя Олександр Ковальов.

«Напередодні за одне засідання суд пройшов стадії допиту обвинуваченого, дебатів та останнього слова. Стрімке завершення процесу позбавило захист можливості надати докази. На підготовку останнього слова суддя дав Віталію лише 15 хвилин. Після оголошення вироку чоловіка взяли під варту», – йдеться в повідомленні.

В основу звинувачення лягли письмові свідчення двох секретних свідків, у яких вони заявили, що Бурик продовжував діяльність ліквідованої юрособи «Свідки Єгови».

«На суді обидва визнали, що перестали відвідувати богослужіння керченської громади ще в 2017 році і з того часу з підсудним не зустрічалися. Коли прокурор оголосив їхні письмові свідчення, з’ясувалося, що деякі частини тексту збігаються аж до мовних помилок», – додали в релігійній організації.

Російська влада і силовики цей вирок офіційно не коментували.

За даними Європейської асоціації «Свідків Єгови», протягом останніх семи років у Криму зазнали кримінального переслідування за свою віру 35 вірян.

Аналітик правозахисної організації «Крим SOS» Євген Ярошенко зазначав, що станом на грудень 2022 року приблизно кожна восьма жертва політично вмотивованих кримінальних переслідувань у Криму – це «Свідок Єгови», всього їх 19.

Верховний суд Росії визнав «Управлінський центр Свідків Єгови в Росії» екстремістською організацією та заборонив її діяльність у Росії у 2017 році. Згодом усі юридичні особи свідків у Росії внесли до списку екстремістських та заборонених.