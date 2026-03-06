СБУ: генпродюсера ТРК «Крим» заочно засудили до 12 років за колабораціонізм і пропаганду війни

Суд виніс заочний вирок генеральному продюсеру телерадіокомпанії «Крим», що діє на окупованому півострові, повідомляє управління Служби безпеки України в Криму 6 березня.

Рішення ухвалили на основі доказової бази, яку зібрала СБУ.

«Відомо, що у 2022 році фігурант розширив мережу окупаційного холдингу, перетворивши його на головний інструмент інформаційної агресії РФ на півдні нашої держави», – заявляє служба.

За даними слідства, засуджений особисто керував створенням нових пропагандистських медіацентрів на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей. Зараз до складу цієї мережі входять 19 проросійських телестудій, радіостанцій та онлайн ресурсів.

«Через ці «медіа» окупанти поширюють фейки та пропаганду, а також виправдовують свої воєнні злочини. Крім того, зловмисник обіймає посаду «радника з інформаційної політики» гауляйтера (підконтрольного РФ очільника Криму Сергія – ред.) Аксенова та закликає до захоплення всієї території нашої держави у власних соцмережах», – додає відомство.

Суд визнав чоловіка винним у колабораційній діяльності, пропаганді війни та випрадовуванні російської агресії. За даними СБУ, він переховується в окупованому Криму.

Правоохоронці не називають імені засудженого, проте, за даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, йдеться про генерального продюсера ТРК «Крим» Олега Крючкова.

Телеграм-канал «Крючков Z» поширив новину про рішення суду з коментарем: «все змінюється, незмінні лише щорічні санкції та українські вироки».

У черві 2024 року СБУ заочно повідомила Крючкову про підозру в цій справі. Тоді ж у службі зазначили, що посадовець, який є радником Аксьонова, входить до складу колегії «міністерства внутрішньої політики, інформації та зв’язку Республіки Крим».