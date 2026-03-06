У Криму вночі лунали вибухи, російська влада Севастополя заявляє про постраждалих черед БПЛА

У різних районах окупованого Криму в ніч на 6 березня лунали сильні вибухи, повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії з посиланням на місцеві телеграм-канали. Російські влади Севастополя заявляють про дев’ятьох постраждалих внаслідок атаки БпЛА на місто.

Увечері 5 березня російська влада оголошувала повітряну атаку в Севастополі, місцеві телеграм-канали повідомляли, що в місті «згасло світло й пропала вода», зупинився громадський транспорт.

Крім того, низка місцевих пабліків писала про вибухи в різних частинах Севастополя після атаки безпілотників.

Телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на підписників повідомив про кілька вибухів після опівночі в Євпаторії та роботу російського зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир», а також гучний вибух о 1:30 у селі Донське Сімферопольського району.

Читайте також: У Криму вночі було чути вибухи, в деяких районах не було електроенергії

Як згодом повідомила моніторингова група «Кримського вітру» з посиланням на дані супутникової зйомки, «під час нічної атаки БПЛА в Криму, ймовірно, було вражено велику електропідстанцію – на її території зафіксовано пожежу».

За її даними, горіла електропідстанція ПС 330 кВ «Острівська» біля села Острівське у Первомайському районі, що є одним із найважливіших електророзподільних вузлів Кримського півострова. Ця підстанція вже зазнавала атаки ввечері 15 січня, тоді зникла електроенергія у чотирьох районах: Джанкойському, Першотравневому, Червоногвардійському та Роздольненському.

«Крім того, на півострові зафіксовано пожежу біля села Пушкіно в Червоногвардійському районі, неподалік аеродрому «Веселе». Аеродром, який був недіючим, росіяни почали активно використовувати після початку війни», – повідомляє «Кримський вітер».





Російський глава Севастополя Михайло Развожаєв написав у своєму телеграм-каналі про результати дронової атаки:

«Сильно постраждав п’ятиповерховий багатоквартирний будинок на Єфремова… Усього за медичною допомогою на цей час звернулися 9 постраждалих: 6 осіб (з них троє дітей) транспортовані в стаціонари з різними травмами. Троє зазнали незначних травм і від госпіталізації відмовилися».

У Севастополі о 5:02 дали відбій повітряної тривоги.

Вранці 6 березня Міноборони РФ заявило, що російська ППО минулої ночі нібито знищила 56 українських безпілотників над Кримом, ще сім дронів – над акваторією Азовського моря і 5 БПЛА – над акваторією Чорного моря. Жодних підтверджень цій заяві надано не було. Про те, скільки дронів збити не вдалося у відомстві, також не повідомили.

З 2022 року територію Кримського півострова практично щодня атакують безпілотники та ракети, в більшості випадків Міноборони РФ або російська влада не підтверджує попадання по військових об’єктах, навіть якщо цю інформацію вдається верифікувати.



