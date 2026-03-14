ЗСУ завдали удару по НПЗ «Афіпський» та інфраструктурі порту «Кавказ» – Генштаб

Сили оборони завдали удару по нафтопереробному заводу «Афіпський» та інфраструктурі порту «Кавказ», йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора в ніч на 14 березня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по об’єктах військової та логістичної інфраструктури противника на території РФ», - йдеться у повідомленні.

За даними командування, уражено нафтопереробний завод «Афіпський» у населеному пункті Афіпський (Краснодарський край, РФ).

«Річний обсяг його переробки становить 6,25 млн тонн на рік, а це 2,1% від загального обсягу нафтопереробки Росії. Зафіксовано влучання по об’єкту з подальшою пожежею на території підприємства», – заявили у ЗСУ.

Крім того, за даними Генштабу, завдано ураження по інфраструктурі порту «Кавказ» у районі Чушки (Краснодарський край, РФ). Зафіксовано пошкодження інфраструктури порту.

Російське командування наразі дану інформацію ЗСУ офіційно не коментувало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.