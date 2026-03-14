У Росії уражено військовий аеродром «Майкоп» – Генштаб

У російській республіці Адигея уражено аеродром «Майкоп», йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У рамках протидії застосування оперативно-тактичній авіації противника нещодавно уражено інфраструктуру військового аеродрому «Майкоп» (Республіка Адигея, РФ). За попередньою інформацією, є влучання по об’єктах інфраструктури аеродрому», – зазначили у Генштабі.

Крім того, за даними українського командування, було уточнено результати ураження підприємства воєнно-промислового комплексу РФ «Кремній Ел» у Брянську.

«Уражено основний виробничий корпус (виробництво інтегральних мікросхем до балістичних, крилатих та зенітних ракет різних типів). Унаслідок удару виникла пожежа на площі близько 1000 м² з подальшим руйнуванням даху зазначеного корпусу. Також, уражено складське приміщення зберігання компонентів для виробництва мікросхем. Площа пожежі становила близько 400 м². Виробництво на підприємстві зупинено орієнтовно на 6 місяців», – розповіли у Генштабі.

Російське командування наразі дану інформацію ЗСУ офіційно не коментувало.

Українське командування повідомляло про ураження заводу «Кремній Ел» у січні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.