ISW: ЗСУ посилили удари по військових і енергетичних об’єктах Росії

Українські військові у ніч проти 14 березня продовжили далекобійні удари по російській військовій та нафтопереробній інфраструктурі, йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генерального штабу ЗСУ, українські військові атакували Афіпський нафтопереробний завод та порт «Кавказ» у Краснодарському краї Росії. Повідомляється, що на нафтопереробному заводі сталася пожежа, а інфраструктура порту зазнала пошкоджень.

Експерти кажуть, що геолокаційні відео, опубліковані 14 березня, підтверджують пожежу на території заводу. Один із українських проєктів з відкритих даних також оцінив, що «удар міг знищити основну установку переробки на підприємстві». Російські джерела водночас заявляють про «пошкодження» причальної системи в порту «Кавказ».

За повідомленням Головного управління розвідки Міноборони України, під удар також потрапили залізничний пором «Слов’янин» та вантажне судно «Авангард», які використовувалися для перевезення російської логістики через Керченську протоку. За даними розвідки, пором став непридатним до експлуатації, а судно зазнало пошкоджень.

Генштаб також повідомив про удар по аеродрому Ханська на базі «Майкоп» у Республіці Адигея. За даними ISW, на цьому аеродромі розміщена 272-га навчальна авіаційна база Росії, яка може приймати літаки типу Ту-134, Ан-12 та Іл-18.

Аналітики ISW зазначають, що українські сили посилюють кампанію ударів на середній відстані – приблизно від 20 до 120 кілометрів від лінії фронту. Зокрема, українські військові атакували пускову установку балістичних ракет «Іскандер-М» у окупованому Криму, радіолокаційну станцію «Небо-У», а також низку складів, командних пунктів та систем протиповітряної оборони.

В ISW вважають, що такі удари по логістиці, техніці та особовому складу російських військ «можуть ускладнити підготовку Росії до можливого весняно-літнього наступу 2026 року». Аналітики зазначають, що останнім часом українські сили особливо «активно атакують цілі» на сході та півдні України, де російська армія зосереджує наступальні операції.

Українське командування повідомляло про ураження заводу «Кремній Ел» у січні 2025 року.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.