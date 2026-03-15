Сили оборони уразили дві ЗРК і пускову установку С-400 «Тріумф» у Криму – Генштаб

Сили оборони України уразили дві російських радіолокаційних станції (РЛС) і пускову установку ЗРК С-400 «Тріумф» в окупованому Криму, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У рамках зниження можливостей протиповітряної оборони російського агресора у ніч на 15 березня підрозділи Сил оборони України уразили радіолокаційні станції 59Н6-Е «Противник» та 73Е6 «Пароль» у районі Лібкнехтівки в тимчасово окупованому українському Криму», – зазначили у командуванні.

Крім того, за даними Генштабу, зафіксовано ураження пускової установки зі складу зенітного ракетного комплексу С-400 «Тріумф» поблизу Дальнього (окупований Крим).

«Водночас встановлено, що в результаті ураження 10 березня радіолокаційного комплексу «Валдай» у районі Приморського (окупований Крим) підтверджено його значне пошкодження», – уточнили у Генштабі.

Втрати противника та масштаби завданих збитків уточнюються, кажуть у штабі.

Російська сторона ці повідомлення наразі не коментувала.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що Сили оборони України продовжують завдавати вогневого ураження по військових об’єктах противника на тимчасово окупованих територіях України та на території РФ задля зниження наступальних спроможностей російського агресора.



