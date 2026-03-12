«Поступово відступають». Як ЗСУ звільняють Дніпропетровщину

У лютому українські військові звільнили більше територій, ніж змогла захопити армія Росії, пише американський Інститут вивчення війни. Аналітики зазначають, що це перший великий успіх української армії з 2023 року.

Журналісти телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, побували на позиціях українських військових у Дніпропетровській області.

У зруйнованих будинках – покинуті речі, серед руїн ходять кури, в понівечених теплицях – давно зів’ялий урожай. Армія Росії не змогла дійти до цього населеного пункту в Дніпропетровській області, але перетворила його на привид – безперервними бомбардуваннями. Навколо – ні душі.

«Сподіваюся, що люди виїхали. Як ми пішли в контрнаступ, сюди вже почали повертатися люди, і [російські військові] все почали рівняти [із землею]. І знову їм доводиться виїжджати. І так по всій лінії фронту завжди», – розповідає Роман, військовослужбовець 148-ї артилерійської десантно-штурмової бригади ЗСУ.

Поступово відступають

До 2022 року він працював шеф-кухарем і захоплювався парапланеризмом. На фронті Роман служить в аеророзвідці. Його екіпаж літає на Олександрівському напрямку, де вже понад місяць ЗСУ ведуть активні контрнаступальні дії.

«Відчутне просування, – каже Роман. – Щойно ми починали літати, то було дуже багато цілей, не завжди всюди встигали, а зараз залишається дві-три цілі. Видно, що їх стає менше. Поступово відступають, доводиться вилітати ще далі. Залітали вчора на 30–40 кілометрів і бачимо, що вже окопуються», – продовжує він.

Аеророзвідка передає координати далекобійній артилерії. Американська самохідна установка Paladin 82-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ стріляє і вдень, і вночі.

Ми б хотіли ще більшого просування, щоб вигнати окупантів ще далі

«Ми працюємо далекобійними снарядами. Просування є. Нехай залишається таким, як є. Ми б хотіли ще більшого просування, щоб вигнати окупантів ще далі», – каже військовослужбовець 82-ї бригади Юрій.

За словами українських військових, просування на цій ділянці фронту частково пояснюється відключенням армії Росії від системи супутникового інтернету Starlink. Це помітно ускладнило управління військами в режимі реального часу.

«Ми теж сиділи майже три доби без інтернету. Ми працювали по штатній радіостанції. Нам було складно», – продовжує Юрій.

Він – старший навідник гармати. На цій позиції перебуває майже два місяці: «Мені не важко, ще побудемо. А помитися-попратися можемо і тут. У нас вода є, технічну привозять. Водички собі нагрів, помився, поправся, висушився. У нас своє приладдя є, щоб постригтися-поголитися. Один одного вміємо стригти. Тут уже можна барбершоп спокійно відкривати. Кому треба – заїжджайте, підстрижемо».

Із бліндажем військовим пощастило. Колись тут був пункт управління. За площею – як підземна квартира. Є навіть окрема кімната для занять спортом. На позиції у військових є і кіт: «У нього був ніс розідраний, він із кимось побився. Тому в нього позивний «Шрам». Миші у нас на всіх позиціях. Це був жах, усе виїдали. Відколи коти з нами живуть, жодної миші».

Головне завдання – зірвати плани противника щодо розширення зони бойових дій

Олександрівський напрямок – це суміжжя Дніпропетровської, Донецької та Запорізької областей. За місяць боїв десантно-штурмові війська звільнили тут майже 300 квадратних кілометрів – це близько десятка населених пунктів. Подробиці поки що тримають у таємниці. Операція триває.

«Головне завдання – зірвати плани противника щодо розширення зони бойових дій у напрямку Дніпропетровської та Запорізької областей, позбавити його наступального потенціалу та відтягнути підрозділи ворога від адміністративної межі Дніпропетровської області», – розповідає офіцер відділення комунікацій 148-ї бригади ЗСУ Сергій Колесниченко.

Аеророзвідники зі 148-ї десантно-штурмової артилерійської бригади з дня на день чекають на наказ перемістити позицію вперед, щоб їхні дрони могли літати ще далі.

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком. Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Ближче до середини лютого про події на півдні почали говорити Z-воєнкори, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець та американський Інститут вивчення війни (ISW). 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Сorriere Della Sera, опублікованому 3 березня, заявив, що Україна з початку 2026 року відвоювала 460 квадратних кілометрів своєї території. Очевидно, йдеться якраз про стик цих трьох областей.