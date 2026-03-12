Європарламент звинуватив Росію у торгівлі людьми через вербування на війну проти України

Європейський парламент 12 березня ухвалив резолюцію про торгівлю людьми та серйозні порушення прав людини, пов’язані з вербуванням Росією іноземців – зокрема, громадян африканських країн – для участі у російській війні проти України. Про це повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

У документі депутати закликали Європейський Союз, держави-члени та уряди країн походження завербованих людей активніше співпрацювати, щоб розслідувати такі схеми, запобігати їм і сприяти поверненню постраждалих додому. Також Європарламент закликає запровадити санкції проти людей і організацій, причетних до вербування іноземців для потреб російської армії.

Йдеться про випадки, коли іноземців заманюють до Росії обіцянками роботи, навчання або високих заробітків, а після прибуття змушують підписувати контракти з російською армією або працювати на військових підприємствах.

Під час дебатів у Європарламенті депутати заявляли, що вербування іноземців стало частиною системної стратегії Росії для компенсації великих втрат на фронті.

«Чоловіків і жінок у кількох африканських країнах, у регіонах із високим рівнем безробіття та соціальною нестабільністю, вербують для роботи в Росії. Але коли вони приїжджають, у них конфіскують паспорти і фактично змушують брати участь в агресивній війні Росії проти України», – сказала депутатка Європарламенту від Нідерландів Маріт Май.





За її словами, багато з таких рекрутів опиняються на найбільш небезпечних ділянках фронту, де несуть великі втрати.

Деякі депутати прямо назвали таку практику формою торгівлі людьми.

«Москва любить представляти себе великим антиколоніальним захисником Глобального Півдня. Але сьогодні вона відправляє вербувальників…, втягуючи найбільш уразливих людей Глобального Півдня у колоніальну війну завоювання проти України», – заявив євродепутат від Латвії Ріхардс Колс.

За словами євродепутата від Португалії Франсішку Ассіса, деякі уряди країн Африки намагалися ліквідувати ці мережі, але наразі розслідування недостатні:

«І практично немає жодної кримінальної відповідальності для винних. Відсутня скоординована глобальна відповідь».

Євродепутати закликали ЄС допомогти третім країнам боротися із «цією серйозною проблемою торгівлі людьми». За словами учасників дебатів, Росія веде таке вербування вже у 36 країнах.

Представник Європейської комісії, який виступав у парламенті від імені високої представниці ЄС із зовнішньої політики Каї Каллас, заявив, що використання іноземців як «витратного ресурсу» стало частиною тактики Росії.

«Для Росії іноземні найманці – витратний ресурс. Використання їх як гарматного м’яса є свідомою тактикою і демонструє повну зневагу до прав людини та міжнародного гуманітарного права», – заявив єврокомісар Вопке Гукстра.

Повідомлення про вербування Росією іноземців з’являлися в меді ще два роки тому – про учасників бойових дій з Непалу. Потім були звіти про набір людей в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Руанді, Південній Африці, Ботсвані.

Минулого місяця в парламенті Кенії представили розвідувальний звіт: Росія завербувала на війну понад тисячу кенійців. Тиждень тому в країні відбулася демонстрація – люди вимагали від влади з’ясувати долю зниклих безвісти родичів.

На початку 2026 року американський аналітичний центр Foundation for Defense of Democracies (FDD) опублікував доповідь про програму «Алабуга Старт» у Татарстані. За даними дослідників, через неї до Росії вербують молодих жінок із країн Африки та Латинської Америки.





Рекламні кампанії в соціальних мережах обіцяють безкоштовний переліт, житло і роботу в готелях або ресторанах.

Проте, за даними розслідувань міжнародних медіа, після прибуття учасниць програми залучають до збирання іранських дронів-камікадзе «Герань-2» (Shahed-136), які Росія використовує у війні проти України.

Жінки розповідали про 12-годинні зміни, низькі зарплати, небезпечні умови праці та постійний контроль. За даними FDD, у деяких випадках адміністрація конфісковувала паспорти тих, хто намагався залишити програму.

Аналітики називають такі практики класичними ознаками торгівлі людьми: використання обману, зловживання вразливим становищем і створення умов, за яких працівник фактично не може залишити роботу.

25 лютого Сибіга повідомив на спільній пресконференції із міністром закордонних справ Гани Самюелем Окудзето Аблаквою, що проти України в складі російської армії воюють понад 1780 громадян із країн Африки.