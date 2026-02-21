Сибіга: Росія ставиться до африканських найманців як до «розхідних солдатів»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга 21 лютого прокоментував нові повідомлення про рекрутинг Росією найманців у Африці для війни проти України.

Дипломат зазначив, що це явище викликає «найгірші асоціації з колоніальними практиками минулого».

«Росія експлуатує вразливість людей і ставиться до африканських найманців як до «розхідних солдатів» – без жодної відповідальності, розглядаючи їх як дешеве гарматне м’ясо», – заявив він.

За словами Сибіги, Київ вітає підвищення обізнаності щодо схем, через які Росія вербує найманців, та зусиль із їх припинення.

Голова МЗС застеріг громадян країн Африки та інших регіонів, які перебувають «у зоні ризику», особливо молодь, від підписання контрактів із російськими посадовцями або вербувальниками:

«Не дайте себе обдурити та втягнути у війну, до якої ви не маєте жодного стосунку».

Днями в парламенті Кенії представили звіт розвідки, за яким понад Росія завербувала понад тисячу кенійців на війну проти України.

Лідер парламентської більшості Кімані Ічунґ’ва вказав на те, що в країні продовжують працювати «несанкціоновані агентства з працевлаштування та окремі особи», які відправляють громадян Кенії на російсько-український фронт.

У листопаді 2025 року президент Кенії Вільям Руто повідомив, що під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським попросив його сприяти звільненню ув’язнених в Україні кенійців, які були завербовані Росією на війну.

Кілька іноземних урядів заявляли про вербування своїх громадян Росією на війну з Україною через фейкові оголошення про роботу в Росії. У лютому 2024 року стало відомо про тисячі завербованих непальців. На боці Росії воюють до п’яти тисяч кубинців: їх також вербували, обіцяючи вигідну роботу в Росії.

Відомо також про десятки завербованих до російської армії індійців: питання про них влада Індії порушувала на зустрічі з Володимиром Путіним.

Bloomberg 2024 року стверджував, що вирушити на війну пропонували багатьом іноземним студентам, які приїжджали вчитися до Росії. Російська влада загрожує їм непродовженням віз, якщо вони не погодяться підписати контракт із міністерством оборони. Таку ж тактику застосовували і стосовно африканців – власників робочих віз, пише агенція.



