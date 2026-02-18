«Виходить за межі моралі» – у МЗС розкритикували, що росіянка несла табличку «Україна» на Олімпіаді

У Міністерстві закордонних справ України розкритикували вибір, який зробили організатори церемонії відкриття Олімпійських ігор. Ідеться про вибір росіянки Анастасії Кучерової для того, щоб нести табличку із назвою «Україна» під час виходу українських олімпійців.

«Це виходить за межі будь-якої людської моралі та будь-яких принципів. Чесно кажучи, це важко навіть описати словами», – сказав речник МЗС України Георгій Тихий на брифінгу 18 лютого.

За його словами, Україна наполягає на внутрішньому розслідуванні в Міжнародному олімпійському комітеті, щоб визначити автора цього рішення. Також Україна вимагає вибачень від МОК із цього приводу.

Анастасія Кучерова є архітекторкою російського походження, яка живе в Мілані 14 років, повідомляє Associated Press. За її словами, вона не відвідувала Росію з 2018 року. За словами Кучерової, Україну вона обрала для представлення свідомо, коли хореограф церемонії запитав про вподобання.

«Коли йдеш поруч із цими людьми, розумієш, що вони мають повне право відчувати ненависть до будь-якого росіянина. Проте, я вважаю важливим зробити навіть маленький вчинок, щоб показати їм, що, можливо, не всі люди думають однаково», – сказала Кучерова.

За словами росіянки, українські спортсмени впізнали її походження і звернулися до неї російською, що Кучерова сприйняла за ознаку «певного глибокого зв’язку… який, очевидно, міг би продовжуватися, якби не війна».