Зеленський підписав указ про санкції проти спортсменів РФ на основі петиції Гераскевича

Президент України Володимир Зеленський 16 лютого підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони про санкції проти 10 російських спортсменів, яких в Україні вважають причетними до підтримки агресії РФ.

За повідомленням Офісу президента, санкційний пакет сформували на основі петиції українського скелетоніста, члена національної олімпійської збірної Владислава Гераскевича.

До списку потрапили спортсмени, які відвідували окуповані території Донецької, Луганської, Запорізької областей і Криму, публічно виправдовували російську агресію та збирали кошти для російських окупаційних військ.

«Цей український санкційний пакет має бути сигналом для інших у світі – сигналом, що не можна просто заплющувати очі на підтримку агресії. Коли українцям на Олімпіаді забороняють навіть згадувати жертв російської агресії, то це точно глобальний відкат від справедливості. Ми будемо відновлювати справедливість», – цитує сайт глави держави слова Зеленського.

Минулого тижня Спортивний арбітражний суд (CAS) відхилив заяву спортсмена-скелетоніста Владислава Гераскевича проти Міжнародної федерації бобслею та скелетону та Міжнародного олімпійського комітету.

12 лютого МОК повідомив про заборону українському скелетоністу Владиславу Гераскевичу виступати на Зимових Олімпійських іграх-2026. Комітет пояснив рішення відмовою Гераскевича «дотримуватися правил щодо вираження поглядів» через намір вдягнути шолом із портретами загиблих українських спортсменів.

Гераскевич вважає, що, виступаючи в «шоломі пам’яті», він не порушував ніяких правил, і його дискваліфікація є незаконною.