США не видали візи делегації Білорусі, яка мала брати участь у засіданні Ради миру – МЗС

Міністерство закордонних справ Білорусі повідомило ввечері 19 лютого, що офіційна делегація цієї держави на засідання Ради миру не отримала візи до США.

«Візи для нашої делегації на засідання Ради миру не були видані попри те, що всі документи були подані вчасно та процедури були дотримані. Білорусь повідомила організаторам, що за рішенням глави держави в заході візьме участь міністр закордонних справ Максим Риженков. Запрошення від президента Сполучених Штатів було адресовано главі держави Білорусь. Якщо навіть елементарні формальності не дотримуються, про який «мир» ми говоримо?» – йдеться в заяві МЗС Білорусі в мережі Х.

У Вашингтоні в Інституті миру імені Дональда Трампа вранці 19 лютого відкрилося перше засідання Ради миру, створеної з ініціативи президента США Дональда Трампа. Захід розпочався з промови самого Трампа. Американський лідер оголосив про виділення понад 7 мільярдів доларів на відновлення Сектора Гази.

На засідання Ради миру приїхали делегації із понад 20 країн. Серед них король Бахрейну Хамад бін Іса Аль Халіфа, міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, президент Азербайджану Ільхам Алієв, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв, президент Узбекистану Шавкат Мірзійоєв та інші світові лідери.

Рада миру спочатку замислювалася саме як орган для управління Сектором Гази після війни відповідно до мирного плану Трампа, але згодом стало зрозуміло, що президент США бачить його новим міжнародним органом зі значно ширшими повноваженнями.